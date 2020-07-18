Политика
Вести.RuАмериканского военного обвинили в передаче секретов россиянину
Военнослужащего ВМС США Чарльза Бриггса обвинили в передаче гражданину России секретных сведений о национальной обороне. Старшина Бриггс служит в Военно-морском медицинском центре Портсмута.
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Общество
Эмира Кувейта госпитализировали для проведения обследований
RT на русском 06:37
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
В Москве умерла фигуристка Екатерина Александровская, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 08:02
Армия и оружие
Шойгу обсудил с министром обороны Азербайджана обстановку в Закавказье
Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил по телефону вопросы об обстановке в Закавказском регионе со своим азербайджанским коллегой Закиром Гасановым.
Газета.Ru 07:51
Происшествия
Прокуратура начала расследование о поджоге в соборе в Нанте
Прокуратура начала расследование по подозрению в поджоге кафедрального собора Святых Петра и Павла на западе Франции в городе Нант.
RT на русском 07:59
Политика
ЕС критикует санкции США против «Северного потока-2»
Европейский союз раскритиковал односторонние экономические санции, которые вводит США, в том числе против участников проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».
Национальная служба новостей 06:00
Общество
В Москве и Петербурге задержали пикетирующих против проекта Мизулиной
В Москве начались задержания участников одиночных пикетов против нового законопроекта об изменении Семейного кодекса, разработанного группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной.
РБК 08:13
Общество
Центр Гамалеи рассказал, кому не подойдет вакцина от коронавируса
Вакцина Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи может не подойти только людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, сообщил директор центра Александр Гинцбург.
Коммерсантъ вчера в 16:04
Общество
В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала
Интерфакс 03:10
Здоровье
Диетолог назвала пять самых вредных продуктов
Диетолог Елена Кален перечислила продукты, которые необходимо исключить из рациона во избежание проблем со здоровьем.
РИА Новости вчера в 07:15
Баскетбол
«Зенит» подтвердил подписание контракта с баскетболистом Фридзоном
Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» объявил о переходе капитана сборной России Виталия Фридзона.
RT на русском 07:19
Общество
Редкие фотографии отца показала Ксения Шойгу
Фотографии с отцом Сергеем Шойгу показала глава проекта «Лига Героев» Ксения Шойгу. Снимки были сделаны во время путешествия в Туву.
Соловей.Инфо 05:43
Происшествия
В отеле в Москве нашли тело известной девушки-экстрасенса
В пятизвездочном отеле «Петр I» на Неглинной улице в Москвы начальник службы безопасности нашел тело девушки, он сообщил в полицию.
Известия 05:52
Футбол
СМИ: Футболист «Ростова» Байрамян принял решение выступать за сборную Армении
Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян принял решение выступать за сборную Армении по футболу.
RT на русском 08:28
Футбол
«Арсенал» — «Манчестер Сити»: все дороги ведут на «Уэмбли»
Предлагаем наш прогноз на матч полуфинала Кубка Англии, в котором 18 июля «Арсенал» принимает «Манчестер Сити».
Все про Спорт ру вчера в 05:49
Происшествия
В Киеве число пострадавших при взрыве у метро выросло до четырех
Число пострадавших от взрыва у станции метро "Шулявская" в Киеве возросло до четырех, сообщила пресс-служба Национального управления полиции Украины.
РИА Новости 02:14
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Происшествия
В Воронежской области в ДТП погибли три человека
Острогожск, Воронежская область, 18 июля 2020, 14:44 — REGNUM Три человека погибли в результате автоаварии в Воронежской области утром 18 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.
REGNUM 07:44
Политика
Трутнев назвал ошибкой выдвижение Шпорта в губернаторы в 2018 году
Вице-премьер правительства России и полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев накануне заявил о допущенной властями ошибке на выборах губернатора Хабаровского края в 2018 году.
Байкал24 03:40
Кино
Сериал «Дивный новый мир» по роману Хаксли вышел на экраны
Премьера сериала "Дивный новый мир" по антиутопическому роману писателя Олдоса Хаксли состоялась на сервисе Peacock.
Народные новости вчера в 16:32
Общество
Пираты похитили 13 россиян и украинцев с судна в Гвинейском заливе
Пираты похитили 13 из 19 членов российско-украинского экипажа танкера MV Curacao Trader в Гвинейском заливе.
Газета.Ru 08:02
Политика
Штабы трех кандидатов в президенты Белоруссии сообщили об объединении
Тихановская, Бабарико и Цепкало сформулировали пять основных принципов кампании, в том числе призыв граждан участвовать в выборах, становиться наблюдателями, использовать механизмы для фиксации голоса, а также требование к властям страны освободить всех «политических и экономических заключенных».
ФАН 16 июля в 14:59
Происшествия
В Петербурге завели дело после протестной акции с перекрытием Невского
Сотрудники правоохранительных органов Центрального района возбудили административное дело.
Evo-rus.com вчера в 06:31
Кино
Студия Sony опровергла старт съемок экранизации игры Uncharted
Стало известно, что всемирно известная компания Sony опровергла всю распространившуюся по Сети информацию о том, что скоро будет начало съемок адаптации видеоигры Uncharted.
ToDay News Ufa 07:02
Здоровье
В Липецкой области число жертв коронавируса составило 20 человек
20-й жертвой коронавируса стала 72-летняя женщина с подтверждённым COVID-19, сообщает областной оперштаб.
Kursk.com 04:35
Здоровье
В Астраханской области за сутки коронавирусом заболели 32 человека
За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом астраханцев увеличилось на 32 человека.
Блокнот Астрахань 06:48
Футбол
Гол Головина помог «Монако» победить в товарищеском матче
«Монако» выиграл у бельгийского «Серкль Брюгге» 17 июля в товарищеском матче. Игра прошла в закрытом режиме на стадионе «Ян Брейдел».
ИА Красная Весна вчера в 19:24
Футбол
Гайч прокомментировал переход в ЦСКА
Аргентинский нападающий Адольфо Гайч рассказал о грядущем переходе в ЦСКА.
Российская газета 06:29
Экономика
В России с 1 августа будут увеличены пенсии работающих пенсионеров
Если в 2019 году страховая пенсия назначалась тем, кто имел минимум 10 лет стажа и 16,2 пенсионных коэффициента, то в 2020 году этот порог вырос до 11 лет и 18,6 коэффициента.
ГТРК Калуга 15 июля в 14:33
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов
На Украине в течение девяти дней петиция за отставку президента страны Владимира Зеленского набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. голосов.
Газета.Ru 08:21
Шоу-бизнес
Мама Карпович отрицает информацию о романе актрисы с Прилучным
Лариса Карпович, мама актрисы театра и кино Мирославы Карпович, заявила, что не планирует знакомиться с бойфрендом дочери, артистом Павлом Прилучным, до тех пор, пока он не станет ее официальным мужем.
NewInform вчера в 13:00