Политика

Вести.RuВести.RuАмериканского военного обвинили в передаче секретов россиянину

Военнослужащего ВМС США Чарльза Бриггса обвинили в передаче гражданину России секретных сведений о национальной обороне. Старшина Бриггс служит в Военно-морском медицинском центре Портсмута.
Читать в источнике
Комментировать44

Подробнее о событии

Американское издание Virginian-Pilot узнало об аресте военнослужащего ВМС по подозрению в передаче РФ секретных данных

Эхо Москвы07:04

СМИ узнали об обвинении офицера США в передаче секретных данных в Россию

РБК07:12

Американского военного арестовали за передачу секретных данных россиянину

Московский Комсомолец07:08

Американского офицера обвинили в передаче России секретных данных

РИА Новости08:05

Старшину ВМС США заподозрили в передаче секретных данных гражданину России

Известия06:55

Американского военного обвинили в передаче секретов россиянину

Вести.Ru06:53

Старшину ВМС США заподозрили в передаче секретной информации россиянину

Интерфакс06:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 08:32, Ашберн
Общество

Эмира Кувейта госпитализировали для проведения обследований

RT на русском 06:37
Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

В Москве умерла фигуристка Екатерина Александровская, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 08:02
91
Армия и оружие

Шойгу обсудил с министром обороны Азербайджана обстановку в Закавказье

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил по телефону вопросы об обстановке в Закавказском регионе со своим азербайджанским коллегой Закиром Гасановым.
Газета.Ru 07:51
82
Происшествия

Прокуратура начала расследование о поджоге в соборе в Нанте

Прокуратура начала расследование по подозрению в поджоге кафедрального собора Святых Петра и Павла на западе Франции в городе Нант.
RT на русском 07:59
608
Политика

ЕС критикует санкции США против «Северного потока-2»

Европейский союз раскритиковал односторонние экономические санции, которые вводит США, в том числе против участников проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».
Национальная служба новостей 06:00
41
Общество

В Москве и Петербурге задержали пикетирующих против проекта Мизулиной

В Москве начались задержания участников одиночных пикетов против нового законопроекта об изменении Семейного кодекса, разработанного группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной.
РБК 08:13
6
Общество

Центр Гамалеи рассказал, кому не подойдет вакцина от коронавируса

Вакцина Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи может не подойти только людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, сообщил директор центра Александр Гинцбург.
Коммерсантъ вчера в 16:04
812
Общество

В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала

Интерфакс 03:10
2,9K
Здоровье

Диетолог назвала пять самых вредных продуктов

Диетолог Елена Кален перечислила продукты, которые необходимо исключить из рациона во избежание проблем со здоровьем.
РИА Новости вчера в 07:15
4
Баскетбол

«Зенит» подтвердил подписание контракта с баскетболистом Фридзоном

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» объявил о переходе капитана сборной России Виталия Фридзона.
RT на русском 07:19
Общество

Редкие фотографии отца показала Ксения Шойгу

Фотографии с отцом Сергеем Шойгу показала глава проекта «Лига Героев» Ксения Шойгу. Снимки были сделаны во время путешествия в Туву.
Соловей.Инфо 05:43
5
Происшествия

В отеле в Москве нашли тело известной девушки-экстрасенса

В пятизвездочном отеле «Петр I» на Неглинной улице в Москвы начальник службы безопасности нашел тело девушки, он сообщил в полицию.
Известия 05:52
75
Футбол

СМИ: Футболист «Ростова» Байрамян принял решение выступать за сборную Армении

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян принял решение выступать за сборную Армении по футболу.
RT на русском 08:28
Футбол

«Арсенал» — «Манчестер Сити»: все дороги ведут на «Уэмбли»

Предлагаем наш прогноз на матч полуфинала Кубка Англии, в котором 18 июля «Арсенал» принимает «Манчестер Сити».
Все про Спорт ру вчера в 05:49
Происшествия

В Киеве число пострадавших при взрыве у метро выросло до четырех

Число пострадавших от взрыва у станции метро "Шулявская" в Киеве возросло до четырех, сообщила пресс-служба Национального управления полиции Украины.
РИА Новости 02:14
21
Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
1K
Происшествия

В Воронежской области в ДТП погибли три человека

Острогожск, Воронежская область, 18 июля 2020, 14:44 — REGNUM Три человека погибли в результате автоаварии в Воронежской области утром 18 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.
REGNUM 07:44
Политика

Трутнев назвал ошибкой выдвижение Шпорта в губернаторы в 2018 году

Вице-премьер правительства России и полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев накануне заявил о допущенной властями ошибке на выборах губернатора Хабаровского края в 2018 году.
Байкал24 03:40
249
Кино

Сериал «Дивный новый мир» по роману Хаксли вышел на экраны

Премьера сериала "Дивный новый мир" по антиутопическому роману писателя Олдоса Хаксли состоялась на сервисе Peacock.
Народные новости вчера в 16:32
16
Общество

Пираты похитили 13 россиян и украинцев с судна в Гвинейском заливе

Пираты похитили 13 из 19 членов российско-украинского экипажа танкера MV Curacao Trader в Гвинейском заливе.
Газета.Ru 08:02
19
Политика

Штабы трех кандидатов в президенты Белоруссии сообщили об объединении

Тихановская, Бабарико и Цепкало сформулировали пять основных принципов кампании, в том числе призыв граждан участвовать в выборах, становиться наблюдателями, использовать механизмы для фиксации голоса, а также требование к властям страны освободить всех «политических и экономических заключенных».
ФАН 16 июля в 14:59
138
Происшествия

В Петербурге завели дело после протестной акции с перекрытием Невского

Сотрудники правоохранительных органов Центрального района возбудили административное дело.
Evo-rus.com вчера в 06:31
178
Кино

Студия Sony опровергла старт съемок экранизации игры Uncharted

Стало известно, что всемирно известная компания Sony опровергла всю распространившуюся по Сети информацию о том, что скоро будет начало съемок адаптации видеоигры Uncharted.
ToDay News Ufa 07:02
21
Здоровье

В Липецкой области число жертв коронавируса составило 20 человек

20-й жертвой коронавируса стала 72-летняя женщина с подтверждённым COVID-19, сообщает областной оперштаб.
Kursk.com 04:35
4
Здоровье

В Астраханской области за сутки коронавирусом заболели 32 человека

За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом астраханцев увеличилось на 32 человека.
Блокнот Астрахань 06:48
191
Футбол

Гол Головина помог «Монако» победить в товарищеском матче

«Монако» выиграл у бельгийского «Серкль Брюгге» 17 июля в товарищеском матче. Игра прошла в закрытом режиме на стадионе «Ян Брейдел».
ИА Красная Весна вчера в 19:24
Футбол

Гайч прокомментировал переход в ЦСКА

Аргентинский нападающий Адольфо Гайч рассказал о грядущем переходе в ЦСКА.
Российская газета 06:29
Экономика

В России с 1 августа будут увеличены пенсии работающих пенсионеров

Если в 2019 году страховая пенсия назначалась тем, кто имел минимум 10 лет стажа и 16,2 пенсионных коэффициента, то в 2020 году этот порог вырос до 11 лет и 18,6 коэффициента.
ГТРК Калуга 15 июля в 14:33
1,7K
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов

На Украине в течение девяти дней петиция за отставку президента страны Владимира Зеленского набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. голосов.
Газета.Ru 08:21
62
Шоу-бизнес

Мама Карпович отрицает информацию о романе актрисы с Прилучным

Лариса Карпович, мама актрисы театра и кино Мирославы Карпович, заявила, что не планирует знакомиться с бойфрендом дочери, артистом Павлом Прилучным, до тех пор, пока он не станет ее официальным мужем.
NewInform вчера в 13:00
17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное