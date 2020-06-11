Экономику США ожидает скачок роста во второй половине года, считает глава национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу. Такой прогноз экономист сделал, опираясь на данные о ситуации на рынках в текущий момент.

Американской экономике предсказали рост во втором полугодии 2020 года

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Шоу-бизнес Андрей Разин вспомнил, как встретил Михаила Ефремова пьяным Все случилось на фестивале «Кинотавр» – артист все время выпивал, а затем шутил о политике. Никто не ожидал от Ефремова такого поведения. 57

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Игры Sony показала первые игры для PlayStation 5 Компания Sony провела презентацию, посвященную "будущему гейминга на PlayStation 5". В ходе прямой онлайн-трансляции на YouTube было показано несколько эксклюзивов, включая улучшенную Grand Theft Auto V и Project Athia, в которые сначала можно будет поиграть только на консоли следующего поколения. 61