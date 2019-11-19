Политика

Lenta.ruLenta.ruАмериканскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины

Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины. Об этом он рассказал на слушаниях в Палате представителей США, сообщает издание Axios.
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с чего всё началось
Данилюк заявил
 изданию The Daily Beast, что предложение Виндману стать украинским министром обороны было шуткой и обсуждали этот вопрос они только один раз.
Ведомости17:58

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Экс-начальник сотрудника СНБ Белого дома Виндмана заподозрил его в утечках сведений в СМИ

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Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины

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Предложение подполковнику США стать украинским министром назвали шуткой

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после победного матча против команды Сан-Марино прокомментировал оскорбительные возгласы в адрес нападающего Артема Дзюбы.
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RT на русском 19:28
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Жена Боярского Лариса Луппиан рассказала 78.ru о бале дебютанток Tatler, который прошёл 20 ноября.
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РЖД показали новый плацкартный вагон

Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
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Происшествия

Одна из версий защиты учитывает влияние фазы Луны на Соколова

РИА Новости 06:12
Экономика

Принято решение о переходе ОАО РЖД на новые тарифы

Принято решение о переходе ОАО РЖД на новые тарифы Власти определились, что после 2025 года, когда истечет действующая долгосрочная программа развития ОАО РЖД, монополии понадобится новая тарифная система.
Коммерсантъ 17:44
Происшествия

Сестры Хачатурян попросили суда присяжных

Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, подала ходатайство о проведении судебного заседания при участии присяжных.
Lenta.ru 12:32
Происшествия

Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео

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Происшествия

Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в столичном баре, в которой пострадал сотрудник Центра спецназначения ФСБ.
РИА Новости 10:05
Наука

Ученые назвали основную причину возникновения рака

MUC1 выполняет в основном защитную функцию, но при постоянном воспалении гликопротеин, наоборот, может стать причиной возникновения патогенных процессов.
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NASA планирует купить места на «Союзе» для доставки астронавтов на МКС

Известия 19:34
Политика

В Таллине заявили об «отнятых Россией эстонских территориях»

Спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас заявил, что Россия "должна вернуть" прибалтийской республике якобы аннексированные территории.
РИА Новости 18:58
Экономика

Южно-сахалинский парк «Аква Сити» планируют открыть в начале 2020 года

Депутаты рассмотрели отчет областной контрольно-счетной палаты о результатах проверки управления областным государственным имуществом — в том числе и оздоровительным комплексом «Аква Сити», который никак не может открыть свои двери для жаждущих того горожан.
РИА Сахалин-Курилы вчера в 22:21
Армия и оружие

СМИ сообщают, что Россия расконсервировала бомбардировщики Ту-22М3

Россия вывела из советского хранилища на крупнейшем военном аэродроме на Дальнем Востоке "Каменный ручей", около поселка Монгохто Хабаровского края, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, пишет аналитический портал Military Watch.
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Общество

Госдума поддержала законопроект о предустановке российского софта

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, который делает обязательной предустановку российского программного обеспечения (ПО) на продаваемые в стране гаджеты.
РБК 10:50
Здоровье

Минздрав прокомментировал увольнение детского трансплантолога Каабака

В Минздраве РФ прокомментировали сообщения СМИ об увольнении из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, оперировавшего младенцев.
ФАН вчера в 15:50
Общество

Минфин Украины намерен завершить сотрудничество с МВФ к 2023 году

Украина намерена завершить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) в 2023 году, после этого страна собирается полностью перейти на самообеспечение.
Газета.Ru 19:15
Общество

Глава Приморья шел до работы пешком из-за пробок после снежного циклона

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко из-за пробок решил дойти до работы пешком, оценив ситуацию во Владивостоке как "коллапс", об этом он сообщил в своем Instagram.
РИА Новости 10:24
Футбол

На Евро-2020 сборная России сыграет в одной группе с Бельгией и Данией

Два или три матча в группе Россия на Евро-2020 проведет в Санкт-Петербурге (хозяина игры с Данией определит жеребьевка).
Спорт-Экспресс 17:19
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«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован

Министерство внутренних дел и Минэкономики договорились о концепции системы, которая позволит гражданам покупать так называемые красивые автомобильные номера.
RT на русском 00:11
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Хачанов уступил Надалю в матче Кубка Дэвиса

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СК РФ потребовал арестовать бизнесмена и бывшего депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова по подозрению в причастности к убийству.
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Армия и оружие

В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
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Политика

Соловьев раскритиковал Зеленского за его поведение

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот выступил перед публикой небритым.
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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