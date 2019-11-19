Политика
Lenta.ruАмериканскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины
Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины. Об этом он рассказал на слушаниях в Палате представителей США, сообщает издание Axios.
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с чего всё началось
Данилюк заявил изданию The Daily Beast, что предложение Виндману стать украинским министром обороны было шуткой и обсуждали этот вопрос они только один раз.Ведомости17:58
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Происшествия
Одна из версий защиты учитывает влияние фазы Луны на Соколова
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Политика
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РЖД показали макет нового плацкартного вагона
Культура
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Сойдётся ли артист снова с бывшей женой Джигарханяна, неизвестно.
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Студия Disney поделилась датами выхода следующих фильмов киновселенной Marvel. Однако, что это будут за фильмы, пока не уточняется.
Политика
МИД РФ осудил санкции США против Ирана из-за объекта в Фордо
В МИД РФ считают, что решение Соединенных Штатов ввести односторонние санкции против Ирана из-за объекта в Фордо - это вопиющее нарушение международных обязательств.
Армия и оружие
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Общество
Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью
Совет Федерации выступил с инициативой привлекать к ответственности россиян, нарушающих тишину и покой в ночное время.
Футбол
Россию могут лишить домашних матчей Евро-2020
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