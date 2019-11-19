с чего всё началось

Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины. Об этом он рассказал на слушаниях в Палате представителей США, сообщает издание Axios.

Спорт Представлены номинанты The Game Awards 2019 Джефф Кили со своей командой назвал номинантов церемонии награждения видеоигр The Game Awards, которая в этом году начнётся 13 декабря в 04:30 по московскому времени.

Футбол Бельгия и Дания стали вероятными соперникам России на Евро-2020 После завершения отборочного турнира к чемпионату Европы по футболу 2020 года стали известны вероятные соперники сборной России на групповом этапе турнира.

Футбол Черчесов раскритиковал болельщиков за оскорбления Дзюбы Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после победного матча против команды Сан-Марино прокомментировал оскорбительные возгласы в адрес нападающего Артема Дзюбы.

Политика Киев не считает возврат Россией кораблей актом доброй воли Стоит напомнить, что 18 ноября Украине были переданы 3 корабля ВМС Украины, которые были задержаны в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива якобы за нарушение границы РФ.

Политика Украина отказалась от договора о транзите газа на условиях «Газпрома» Накануне «Газпром» направил «Нафтогазу Украины» свое предложение, которое предусматривает транзит газа на прежних условиях, либо заключение нового договора сроком на один год при условии учета прогнозируемого спроса со стороны европейских покупателей на 2020 год.

Наука Ученые рассказали, чем различается мозг новичка и эксперта Получается так, что мыши-новички каждый раз думали над принятием решения, а мыши-эксперты заранее знали, что они будут делать, а потом только вносили коррективы в свои действия.

Единоборства Девушка-боец скончалась после турнира ММА в Великобритании Британка иранского происхождения 26-летняя Саида Саи Алетаха скончалась после проигранного боя на любительском турнире по смешанным единоборствам Fast and Furious Fight в Саутгемптоне (Великобритания), который прошёл 16 ноября.

Происшествия СК потребовал арестовать экс-депутата из Хабаровского края СК РФ потребовал арестовать бизнесмена и бывшего депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова по подозрению в причастности к убийству.

Происшествия Одна из версий защиты учитывает влияние фазы Луны на Соколова Одна из версий защиты учитывает влияние фазы Луны на обвиняемого в убийстве Олега Соколова, сообщил журналистам во вторник адвокат историка Александр Почуев.

Здоровье Врач-остеопат рассказал об опасности выпяченного живота Врач-остеопат Владимир Животов рассказал, почему живот у многих людей непроизвольно становится выпяченным, а также насколько он опасен.

Космос Составлена первая карта поверхности Титана Ученые из США составили на основе данных миссии «Кассини» первую карту поверхности спутника Сатурна Титана, пишет журнал Nature Astronomy.

Культура Актеры МХАТ имени Горького попросили Путина защитить театр Артисты МХАТа имени Горького составили обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросили его защитить театр от «агрессивной кампании клеветы» и оказать помощь в противодействии расколу культурного учреждения.

Кино Disney озвучила даты выхода новых фильмов Marvel Студия Disney поделилась датами выхода следующих фильмов киновселенной Marvel. Однако, что это будут за фильмы, пока не уточняется.

Общество Госдума одобрила законопроект о предустановке российского софта Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательной предустановке российского софта на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».

Общество Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью Совет Федерации выступил с инициативой привлекать к ответственности россиян, нарушающих тишину и покой в ночное время.