Политика

Lenta.ruLenta.ruАмериканскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины

Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины. Об этом он рассказал на слушаниях в Палате представителей США, сообщает издание Axios.
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с чего всё началось
Данилюк заявил
 изданию The Daily Beast, что предложение Виндману стать украинским министром обороны было шуткой и обсуждали этот вопрос они только один раз.
Ведомости17:58

Подробнее о событии

Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины

Известия17:40

Предложение подполковнику США стать украинским министром назвали шуткой

Lenta.ru17:40

Подполковник США назвал комичной идею стать министром обороны Украины

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ТАСС17:05

Украинский экс-чиновник назвал шуткой слова о должности для американца

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Американскому подполковнику предлагали стать главой Минобороны Украины

РИА Новости13:43
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В Госдуме предложили установить минимальную цену на пачку сигарет

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия.
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В подходах России и Японии к заключению мирного договора сохраняются принципиальные расхождения, сообщил заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов.
РБК 18:13
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Представлены номинанты The Game Awards 2019

Джефф Кили со своей командой назвал номинантов церемонии награждения видеоигр The Game Awards, которая в этом году начнётся 13 декабря в 04:30 по московскому времени.
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После завершения отборочного турнира к чемпионату Европы по футболу 2020 года стали известны вероятные соперники сборной России на групповом этапе турнира.
РБК 17:32
Футбол

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после победного матча против команды Сан-Марино прокомментировал оскорбительные возгласы в адрес нападающего Артема Дзюбы.
РБК 18:01
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В новом MacBook Pro обнаружили качественную клавиатуру

Vevby.ru вчера в 09:12
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Хачанов уступил Надалю в матче Кубка Дэвиса

Вести.Ru 18:08
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Киев не считает возврат Россией кораблей актом доброй воли

Стоит напомнить, что 18 ноября Украине были переданы 3 корабля ВМС Украины, которые были задержаны в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива якобы за нарушение границы РФ.
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Украина отказалась от договора о транзите газа на условиях «Газпрома»

Накануне «Газпром» направил «Нафтогазу Украины» свое предложение, которое предусматривает транзит газа на прежних условиях, либо заключение нового договора сроком на один год при условии учета прогнозируемого спроса со стороны европейских покупателей на 2020 год.
Ридус вчера в 22:00
Наука

Ученые рассказали, чем различается мозг новичка и эксперта

Получается так, что мыши-новички каждый раз думали над принятием решения, а мыши-эксперты заранее знали, что они будут делать, а потом только вносили коррективы в свои действия.
РИА Новости вчера в 11:00
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Девушка-боец скончалась после турнира ММА в Великобритании

Британка иранского происхождения 26-летняя Саида Саи Алетаха скончалась после проигранного боя на любительском турнире по смешанным единоборствам Fast and Furious Fight в Саутгемптоне (Великобритания), который прошёл 16 ноября.
News.ru 04:02
Экономика

Банки беспокоит ситуация с удостоверениями комиссий по трудовым спорам

Крупнейшие российские банки, представители которых входят в НСФР, инициировали усиление контроля за исполнительными документами, которые выдают комиссии по трудовым спорам.
REGNUM вчера в 14:20
Происшествия

Капитана спецназа ФСБ избили в центре столицы

Капитан спецназа ФСБ был жестоко избит неизвестными в центре Москвы. Офицера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
Газета.Ru 06:46
Футбол

Адвокат Кокорина показала фото подарка от футболиста

РИА Новости 09:04
Общество

Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»

РИА Новости вчера в 19:15
Происшествия

СК потребовал арестовать экс-депутата из Хабаровского края

СК РФ потребовал арестовать бизнесмена и бывшего депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова по подозрению в причастности к убийству.
Известия 10:26
Происшествия

Одна из версий защиты учитывает влияние фазы Луны на Соколова

Одна из версий защиты учитывает влияние фазы Луны на обвиняемого в убийстве Олега Соколова, сообщил журналистам во вторник адвокат историка Александр Почуев.
РИА Новости 06:12
Здоровье

Врач-остеопат рассказал об опасности выпяченного живота

Врач-остеопат Владимир Животов рассказал, почему живот у многих людей непроизвольно становится выпяченным, а также насколько он опасен.
Вечерний курьер вчера в 08:09
Политика

Владимир Зеленский лишил Юлию Тимошенко «сладенького»

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Политика

Cтало известно о конкуренции ЧВК Вагнера с западными ЧВК

Деятельность частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Мозамбике приводит к тому, что местные ЧВК теряют контракты и терпят убытки.
Lenta.ru 11:10
Космос

Составлена первая карта поверхности Титана

Ученые из США составили на основе данных миссии «Кассини» первую карту поверхности спутника Сатурна Титана, пишет журнал Nature Astronomy.
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РЖД показали макет нового плацкартного вагона

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Культура

Актеры МХАТ имени Горького попросили Путина защитить театр

Артисты МХАТа имени Горького составили обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросили его защитить театр от «агрессивной кампании клеветы» и оказать помощь в противодействии расколу культурного учреждения.
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Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин сбежал от бывшей жены Джигарханяна

Сойдётся ли артист снова с бывшей женой Джигарханяна, неизвестно.
News.ru 17:30
Кино

Disney озвучила даты выхода новых фильмов Marvel

Студия Disney поделилась датами выхода следующих фильмов киновселенной Marvel. Однако, что это будут за фильмы, пока не уточняется.
Neva.Today вчера в 09:38
Политика

МИД РФ осудил санкции США против Ирана из-за объекта в Фордо

В МИД РФ считают, что решение Соединенных Штатов ввести односторонние санкции против Ирана из-за объекта в Фордо - это вопиющее нарушение международных обязательств.
Аргументы и Факты 13:13
Армия и оружие

Эстонские министры поспорили о «плане Б» по защите от России

Эстонский министр, которого цитирует газета Iltalehti, отметил, что Россия всегда была угрозой для Эстонии, и призвал Финляндию поддерживать независимость Эстонии, "что бы вновь не возникла Российская империя".
Интерфакс 14:03
Общество

Госдума одобрила законопроект о предустановке российского софта

Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательной предустановке российского софта на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».
Ведомости 10:20
Общество

Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью

Совет Федерации выступил с инициативой привлекать к ответственности россиян, нарушающих тишину и покой в ночное время.
РИА Новости 17:26
Футбол

Россию могут лишить домашних матчей Евро-2020

CAS в свою очередь может забрать у России право на участие в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, а также возможность принять игры чемпионата Европы 2020.Напомним, чемпионат Европы 2020 пройдет в 12 городах на 12 стадионах.
Vprognoze.ru 15:23
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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