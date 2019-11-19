Политика

Lenta.ruLenta.ruАмериканскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины

Сотрудник Совета национальной безопасности США подполковник Александр Виндман получал предложения занять пост министра обороны Украины. Об этом он рассказал на слушаниях в Палате представителей США, сообщает издание Axios.
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Предложения «Газпрома» по транзиту газа отвергли на Украине

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Международный суд ООН постановил, что Россия должна до 8 декабря 2020 года предоставить документы в ответ на иск Украины, говорится в коммюнике суда, опубликованном 19 ноября.
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Общество

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Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России

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Украинский государственный деятель. Секретарь СНБО Украины с 28 мая 2019 по 3 октября 2019 года. Руководитель Национального координационного центра кибербезопасности с 19 июня 2019 года.
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