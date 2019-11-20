Политика
ИзвестияАмериканскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины
Бывший секретарь СНБО Украины Александр Данилюк неоднократно предлагал гражданину США Александру Виндману пост министра обороны Украины. Об этом последний рассказал, выступая в качестве свидетеля по делу об импичменте президенту США Дональду Трампу.
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с чего всё началось
Данилюк заявил изданию The Daily Beast, что предложение Виндману стать украинским министром обороны было шуткой и обсуждали этот вопрос они только один раз.Ведомостивчера в 17:58
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Данилюк назвал шуткой предложение американцу Виндману стать министром обороны Украины
Интерфаксвчера в 16:17
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Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (1984–1994) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
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На российских онлайн-площадках резко увеличился спрос на автомобили для разбора по запчастям.
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«Открытые медиа»: стоимость недвижимости семьи Алины Кабаевой превысила миллиард рублей
Стоимость недвижимости семьи достигла 1,25 млрд рублей, - пишут "Открытые медиа".
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Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины
Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.