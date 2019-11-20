с чего всё началось

Бывший секретарь СНБО Украины Александр Данилюк неоднократно предлагал гражданину США Александру Виндману пост министра обороны Украины. Об этом последний рассказал, выступая в качестве свидетеля по делу об импичменте президенту США Дональду Трампу.

Футбол Черчесов высказался об оскорблениях болельщиков в адрес Дзюбы Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру капитана команды Артема Дзюбы в отборочном матче на чемпионат Европы с Сан-Марино.

Общество В Гидрометцентре рассказали о регионах России с теплым декабрем Средняя температура воздуха выше нормы в декабре ожидается в северной части европейской территории России, на Урале и на севере Красноярского края.

Авто Удешевленный Kia Sportage вновь стал бестселлером бренда Согласно отчету, опубликованному пресс-службой бренда, абсолютным бестселлером марки вновь стал удешевленный кроссовер Kia Sportage с результатом 8 761 шт.

Футбол Россию могут лишить домашних матчей Евро-2020 CAS в свою очередь может забрать у России право на участие в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, а также возможность принять игры чемпионата Европы 2020.Напомним, чемпионат Европы 2020 пройдет в 12 городах на 12 стадионах.

Происшествия ФСИН ответила на сообщения о попытке самоубийства историка Соколова В пресс-службе ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти РБК сообщили, что на данный момент бывший доцент СПбГУ Олег Соколов чувствует себя прекрасно, отказавшись от дальнейших комментариев.

Политика В Эстонии потребовали от России вернуть «аннексированные территории» России якобы следует вернуть Эстонии территории, «аннексированные» с подписанием в 1920 году Тартуского мирного договора, заявил 19 ноября спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас на своей странице в Facebook.

Происшествия Сына экс-президента Германии убили во время лекции Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (1984–1994) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.

Происшествия На Дону выявили банду браконьеров, действовавших под прикрытием НИИ Силовики пресекли незаконный вылов рыбы в Волгоградской области, который браконьеры вели под прикрытием научно-исследовательского института, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД Ирина Волк.

Происшествия В Хабаровском крае ликвидировали крупнейшую в России нарколабораторию Крупнейшую в России лабораторию по производству синтетических наркотиков сумели обнаружить и ликвидировать сотрудники Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

Музыка София Ротару приезжает на гастроли в Россию София Ротару в конце года посетит Россию и выступит на фестивале «Легенды ретро FM», который состоится 14 декабря.

Общество РЖД показали прототип нового плацкартного вагона Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.