Политика

ИзвестияИзвестияАмериканскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины

Бывший секретарь СНБО Украины Александр Данилюк неоднократно предлагал гражданину США Александру Виндману пост министра обороны Украины. Об этом последний рассказал, выступая в качестве свидетеля по делу об импичменте президенту США Дональду Трампу.
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с чего всё началось
Данилюк заявил
 изданию The Daily Beast, что предложение Виндману стать украинским министром обороны было шуткой и обсуждали этот вопрос они только один раз.
Ведомостивчера в 17:58

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Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины

Известиявчера в 17:40

Предложение подполковнику США стать украинским министром назвали шуткой

Lenta.ruвчера в 17:40

Украинский экс-чиновник назвал шуткой слова о должности для американца

РБКвчера в 16:27

Данилюк назвал шуткой предложение американцу Виндману стать министром обороны Украины

Интерфаксвчера в 16:17

Экс-секретарь СНБО Украины заявил, что в шутку предложил Виндману возглавить Минобороны

ТАССвчера в 17:05

Данилюк объяснил предложение поста главы МО Украины коллеге из США

RT на русскомвчера в 17:34

Американскому подполковнику предлагали стать главой Минобороны Украины

РИА Новостивчера в 13:43
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Алена Шишкова и Анастасия Решетова снялись в совместной фотосессии

Uznayvse.ru вчера в 07:38
Футбол

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Как сообщает «Интерфакс», по итогам заключительных матчей групповой отборочной кампании Евро-2020 Бельгия попадает в ту же группу, что и Россия.
Мойка78 вчера в 18:20
Футбол

Черчесов высказался об оскорблениях болельщиков в адрес Дзюбы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру капитана команды Артема Дзюбы в отборочном матче на чемпионат Европы с Сан-Марино.
Известия вчера в 22:17
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В Гидрометцентре рассказали о регионах России с теплым декабрем

Средняя температура воздуха выше нормы в декабре ожидается в северной части европейской территории России, на Урале и на севере Красноярского края.
Известия вчера в 23:26
Происшествия

Пропавшую в Москве журналистку «Интерфакса» нашли живой

Полиция установила местонахождение журналистки, которая накануне пропала в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного МВД.
РБК вчера в 05:27
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РИА Новости вчера в 07:36
Футбол

Президент ФК «Ростов» рассказал о ситуации в клубе

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Rostov gazeta 18 ноября в 08:41
Авто

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Согласно отчету, опубликованному пресс-службой бренда, абсолютным бестселлером марки вновь стал удешевленный кроссовер Kia Sportage с результатом 8 761 шт.
Новые автомобили 18 ноября в 22:32
Футбол

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CAS в свою очередь может забрать у России право на участие в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, а также возможность принять игры чемпионата Европы 2020.Напомним, чемпионат Европы 2020 пройдет в 12 городах на 12 стадионах.
Vprognoze.ru вчера в 15:23
Происшествия

ФСИН ответила на сообщения о попытке самоубийства историка Соколова

В пресс-службе ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти РБК сообщили, что на данный момент бывший доцент СПбГУ Олег Соколов чувствует себя прекрасно, отказавшись от дальнейших комментариев.
РБК 18 ноября в 12:41
Политика

В Эстонии потребовали от России вернуть «аннексированные территории»

России якобы следует вернуть Эстонии территории, «аннексированные» с подписанием в 1920 году Тартуского мирного договора, заявил 19 ноября спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас на своей странице в Facebook.
REGNUM вчера в 22:02
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Кыштым может стать съемочной площадкой для фильма Федора Бондарчука

Доступ1 18 ноября в 23:25
Общество

ПФР подтвердил льготы более чем для миллиона предпенсионеров

Статус гражданина предпенсионного возраста официально подтвердили более миллиона россиян, пишет "Российская газета" со ссылкой на Пенсионный фонд.
РИА Новости вчера в 08:30
Наука

Двуногий робот Cassie научился чеканить мяч

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Т-80 и «Абрамсы» отработали совместное наступление

На учениях в Южной Корее совместно действовали танки Т-80У российского производство и американские М1А2 («Абрамс»).
Взгляд.ру вчера в 10:36
Происшествия

Сына экс-президента Германии убили во время лекции

Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (1984–1994) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Известия вчера в 20:21
Происшествия

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Легковушка провалилась в яму с кипятком на стоянке, расположенной возле магазина в Пензе.
Газета.Ru вчера в 03:48
Происшествия

На Дону выявили банду браконьеров, действовавших под прикрытием НИИ

Силовики пресекли незаконный вылов рыбы в Волгоградской области, который браконьеры вели под прикрытием научно-исследовательского института, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:08
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В Хабаровском крае ликвидировали крупнейшую в России нарколабораторию

Крупнейшую в России лабораторию по производству синтетических наркотиков сумели обнаружить и ликвидировать сотрудники Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.
Российская газета вчера в 01:33
Общество

Госдума приняла закон о правилах демонстрации нацистской символики

Государственная дума приняла в третьем чтении закон, уточняющий нормы показа нацистской символики.
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Происшествия

Пострадавшая в ДТП с Косиловым девушка вышла из комы

19-летняя жительница Екатеринбурга Анастасия Вяткина вышла из комы.
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В России вырос спрос на авто для разбора на запчасти

На российских онлайн-площадках резко увеличился спрос на автомобили для разбора по запчастям.
SpeedMe вчера в 05:11
Музыка

София Ротару приезжает на гастроли в Россию

София Ротару в конце года посетит Россию и выступит на фестивале «Легенды ретро FM», который состоится 14 декабря.
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РБК вчера в 15:47
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Волкер опроверг давление на Украину для расследования против Байдена

Выступая на слушаниях в палате представителей Конгресса США, экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что не оказывал никакого давления на украинские власти с целью инициировать расследование в отношении деятельности кандидата в президенты Джо Байдена.
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«Открытые медиа»: стоимость недвижимости семьи Алины Кабаевой превысила миллиард рублей

Стоимость недвижимости семьи достигла 1,25 млрд рублей, - пишут "Открытые медиа".
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Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины

Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
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