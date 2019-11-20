Политика

ИзвестияИзвестияАмериканскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины

Бывший секретарь СНБО Украины Александр Данилюк неоднократно предлагал гражданину США Александру Виндману пост министра обороны Украины. Об этом последний рассказал, выступая в качестве свидетеля по делу об импичменте президенту США Дональду Трампу.
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с чего всё началось
Данилюк заявил
 изданию The Daily Beast, что предложение Виндману стать украинским министром обороны было шуткой и обсуждали этот вопрос они только один раз.
Ведомостивчера в 17:58

Подробнее о событии

Данилюк объяснил предложение поста главы МО Украины коллеге из США

RT на русскомвчера в 17:34

Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины

Известиявчера в 17:40

Предложение подполковнику США стать украинским министром назвали шуткой

Lenta.ruвчера в 17:40

Предложение Виндману возглавить минобороны Украины было шуткой — Данилюк

REGNUM01:14

Экс-секретарь СНБО Украины заявил, что в шутку предложил Виндману возглавить Минобороны

ТАССвчера в 17:05

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РБКвчера в 16:27

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РИА Новостивчера в 13:43
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 02:00, Вашингтон
Политика

Волкер заявил о скептическом отношении Трампа к избранию Зеленского

Бывший представитель президента США по Украине Курт Волкер дал свои показания по делу об импичменте в конгрессе и пояснил, что Дональд Трамп скептически отнесся к избранию Владимира Зеленского украинским президентом.
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Госдума приняла во втором чтении проект о признании физлиц иноагентами

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Русская Планета вчера в 15:10
Армия и оружие

Сирийские ПВО сбили несколько ракет около Дамаска

Средства противовоздушной обороны Сирийской Арабской Республики сбили несколько ракет над окрестностями сирийской столицы, передает агентство SANA.
Московский Комсомолец вчера в 20:47
Армия и оружие

В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Газета.Ru вчера в 07:18
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Россия проиграла Испании в матче Кубка Дэвиса

Мужская сборная России не сумела обыграть команду Испании в матче группового этапа Кубка Дэвиса.
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Эстония требует от России вернуть 5 процентов территории

По Тартускому мирному договору в состав независимой Эстонии были включены Ивангород, Изборск, Печоры, Кингисепп и новообразованная волость Нарва.
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Российская газета 00:50
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МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.
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Советскую субмарину Б-427, которая долгие годы была туристическим объектом города Лонг-Бич на западном побережье США, приобрел анонимный покупатель.
ТК Звезда 01:30
Происшествия

Сына экс-президента Германии убили во время лекции

Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
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Общество

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Средняя температура воздуха выше нормы в декабре ожидается в северной части европейской территории России, на Урале и на севере Красноярского края.
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Известная по роли Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов" актриса Эмилия Кларк рассказала, что её ытались принудить к съемкам обнаженной.
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Экономика

Банки беспокоит ситуация с удостоверениями комиссий по трудовым спорам

Крупнейшие российские банки, представители которых входят в НСФР, инициировали усиление контроля за исполнительными документами, которые выдают комиссии по трудовым спорам.
REGNUM 18 ноября в 14:20
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Более 80% россиян считают себя счастливыми, сообщает ВЦИОМ

Более 80% россиян в разной степени считают себя счастливыми, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
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Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 02:01
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Под Воронежем пьяный врач не смог сделать рентген ребенку

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Двое рабочих погибли из-за обвала на кладбище в Мурманской области

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На Кубани нашли пропавшую девятилетнюю школьницу

В Новокубанском районе Краснодарского края нашли девочку, пропавшую вчера в хуторе Родниковском.
Российская газета 01:48
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Госорганы прекратят принимать россиян к 2024 году

Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году.
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Ученые назвали главную причину возникновения рака

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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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