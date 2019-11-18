Политика

RT на русскомRT на русскомСША объявили о признании поселений Израиля на территории Палестины

Администрация американского президента Дональда Трампа пересматривает позицию США относительно легитимности поселений Израиля на территории Палестины и больше не считает их противоречащими международному праву, заявил глава Госдепа Майк Помпео.
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