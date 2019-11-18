Политика
RT на русскомСША объявили о признании поселений Израиля на территории Палестины
Администрация американского президента Дональда Трампа пересматривает позицию США относительно легитимности поселений Израиля на территории Палестины и больше не считает их противоречащими международному праву, заявил глава Госдепа Майк Помпео.
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Авто
Составлен топ-5 самых ожидаемых в России кроссоверов
Эксперты CarsWeek назвали ТОП-5 самых ожидаемых кроссоверов в России в ближайшие несколько лет.
Происшествия
В Бийске полицейские провели обыск в мэрии
Политика
Всемирная туалетная организация захотела провести саммит в России
Всемирная туалетная организация надеется провести туалетный саммит в России.
Политика
Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение "Газпрома" "Нафтогазу" продлить транзитный контракт или заключить новый сроком на один год со взаимным отказом от претензий неприемлемо.
Общество
Россия отказалась от участия в конкурсе «Мисс Вселенная» в этом году
"Мисс Россия — 2019" Алина Санько не сможет принять участие в конкурсе "Мисс Вселенная", который пройдёт в США с 28 ноября по 8 декабря.
Кино
Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа
Единоборства
Деви Галлон нокаутировал ветерана UFC Росса Пирсона «раскатом грома»
Французский спортсмен Деви Галлон нокаутировал «раскатом грома» английского бойца Росса Пирсона.
Общество
Гидрометцентр: Аномальный холод распространится на новые территории
На юге Западной Сибири (в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях) в начале недели ожидается кратковременное повышение температуры.
Шоу-бизнес
Друг певицы МакSим показал ее без фильтров и фотошопа
Выглядит Виктория идеально: изумительно ровная кожа, скульптурное лицо, платье сидит без единой морщинки.
Здоровье
В Минздраве ответили на увольнение детского врача-трансплантолога
Минздрав России прокомментировал увольнение детского хирурга Михаила Каабака, единственного в России, кто проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 килограммов, из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД).
Шоу-бизнес
Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии
Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.
Происшествия
Без тормозов. СК Татарстана проверит мать, усадившую ребенка за руль
Следственный комитет РФ заинтересовался информацией о том, что в Набережных Челнах шестилетний ребенок управлял машиной на скорости в 130 километров в час.
Общество
Законопроект о домашнем насилии дополнили понятием «преследование»
Депутаты внесли поправки в законопроект: определение преследования жертвы и запрет для помогающих жертвам домашнего насилия организаций на обращение в правоохранительные органы без согласия их подопечного.
Экономика
Впервые за 40 лет в Магаданской области добыли более 40 т золота
Колымские золотопромышленники добыли в этом году 40,23 т золота, достигнув рекордного для региона с 1979 года показателя.
Хоккей
«Вашингтон» победил «Анахайм», Овечкин забил гол
«Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Анахайм» — 5:2. На счету капитана хозяев Александра Овечкина гол, 3 броска в створ и силовой прием за 15.59 на льду.
Армия и оружие
Канадский профессор обнародовал список стран-врагов США: открывает Россия
Составленный канадским социологом список недругов Америки открывает Россия.
Происшествия
Суд лишил водительских прав депутата Госдумы Герасименко
Гагаринский суд Москвы на полтора года лишил водительских прав депутата Госдумы Николая Герасименко, с которого была снята неприкосновенность в связи с делом о ДТП на Ленинском проспекте.
Общество
В Пенсионном фонде пояснили, кого оставят без прибавок к пенсии
В России с 1 января следующего года пройдет индексация пенсий, однако прибавки получат не все.
Происшествия
В Красноярске из офиса похитили почти 6 кг золота
В Красноярске полиция разыскивает злоумышленников, похитивших из сейфа в одном из офисов в центре города 5,9 кг золота.
Происшествия
В бактериологической лаборатории в Курганской области произошел пожар
Пожарные в Курганской области потушили возгорание, которое возникло в бактериологической лаборатории в селе Шатрове на площади 150 кв. м. Об этом сообщается во вторник на сайте регионального управления МЧС России.
Общество
Доступ приставов к кредитным историям россиян могут расширить
Минюст совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) подготовил поправки к закону "О кредитных историях", согласно которым сотрудники ФССП могут получить полный доступ к кредитным историям россиян.
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю 18 – 22 ноября
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы снова полны энергии и претендуете на роль неформального лидера в своем коллективе.
Происшествия
В Москве пропала журналистка агентства «Интерфакс»
В Москве пропала редактор информационного агентства «Интерфакс» Маргарита Игнатова, которая накануне утром ушла из дома и не вернулась.
Здоровье
Терапевт объяснила, как нормализовать давление без лекарств
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему при повышенном давлении незаменима фасоль.
Единоборства
Бен Аскрен объявил о завершении карьеры
Футбол
Месси спас Аргентину от поражения в матче с Уругваем
Автоспорт
Глава «Торо Россо» высказался о выступлении Квята на Гран-при Бразилии
Глава итальянской скудерии "Торо Россо" Франц Тост высказался о выступлении российского гонщика Даниила Квята на Гран-при Бразилии в чемпионате мира по кольцевым автогонкам в классе "Формулы-1".