Политика

РИА НовостиРИА НовостиАмман прокомментировал заявления Помпео по израильским поселениям

Заявления госсекретаря США Майка Помпео о признании законности израильских поселений могут подорвать усилия по всеобщему миру и сосуществованию Израиля и Палестины, написал в Twitter глава МИД Иордании Айман Сафади.
Читать в источнике
Комментировать92
Биньямин Нетаньяху
Я поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом и сказал ему, что он исправил историческую несправедливость. Кому-то нужно было сказать простую правду, и президент Трамп сделал это, точно так же как он сделал это с признанием Голанских высот и переездом посольства США в Иерусалим.
— Биньямин Нетаньяху, израильский политикRT на русском вчера в 18:23

Подробнее о событии

Помпео объявил об отмене политики США в отношении израильских поселений

Российская газета03:46

Эксперт прокомментировала заявление Помпео о еврейских поселениях

РИА Новости02:41

США признали законными израильские поселения в оккупированной Палестине

Lenta.ruвчера в 15:08

Нетаньяху обсудил с Трампом поселения на берегу Иордана

RT на русскомвчера в 18:23

В МИДе уточнили позицию РФ по израильским поселениям на Западном берегу

Известиявчера в 17:10

Нетаньяху обсудил с Трампом смену курса США по еврейским поселениям

РБКвчера в 18:54

Нетаньяху провел телефонные переговоры с Трампом после решения США по еврейским поселениям

ТАССвчера в 18:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 04:23, Вашингтон
Общество

Ученые выяснили, почему с возрастом растет живот

Ученые выяснили, почему с возрастом начинает расти живот. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Metabolism.
РИА Новости вчера в 07:31
Происшествия

В центре Москвы избили офицера ФСБ

В центре Москвы неизвестные избили сотрудника Центра спецназначения ФСБ России, мужчина госпитализирован.
Газета.Ru 03:26
Шоу-бизнес

Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии

Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.
Известия вчера в 18:39
Происшествия

Автомобиль с людьми упал в яму с кипятком в Пензе

Легковушка провалилась в яму с кипятком на стоянке, расположенной возле магазина в Пензе.
Газета.Ru 03:48
Спорт

В биатлоне могут запретить использование свинца

19 ноября стало известно, что Европейская комиссия обратилась к Европейскому химическому агентству с вопросом о допустимости использования свинца в спорте на открытом воздухе.
ProstoProSport 03:20
Общество

В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов

Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
REGNUM вчера в 04:23
Шоу-бизнес

Певица Анна Нетребко впервые вывела на сцену сына

Главный сюрприз зрителей ждал в конце концерта, когда на сцену вышел одиннадцатилетний сын Анны Тьяго и спел вместе с оперными певцами.
Московский Комсомолец 17 ноября в 04:16
Общество

Forbes назвал лучших работодателей России

Журнал Forbes опубликовал рейтинг лучших работодателей России.
Газета.Ru 03:19
Общество

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:26
Здоровье

В Одессе школу закрыли на карантин из-за вспышки вируса Коксаки

Общеобразовательная школа в Одессе закрылась из-за вспышки вируса Коксаки, который относится к категории респираторных инфекций и является очень заразным, сообщила руководитель департамента образования и науки одесского горсовета Елена Буйневич.
РИА Новости вчера в 09:31
Армия и оружие

Россия проводит учения в Черном море

Аргументы недели 02:15
Происшествия

Суд арестовал охранника после стрельбы в колледже Благовещенска

Коммерсантъ вчера в 19:57
Политика

Сотрудница Госдепа уволилась после скандала с подделкой обложки Time

Уличённая в фальсификации резюме и подделке обложки журнала Time со своим лицом на ней Мина Чанг уволилась из Государственного департамента США.
News.ru 03:32
Шоу-бизнес

Пригожин раскритиковал российских артистов из-за выступлений в Латвии

Life.ru вчера в 23:03
Театры

Юрий Поляков: «То, что случилось с Дорониной, вызывает оторопь»

На прошлой неделе свое шестидесятипятилетие отметил писатель и драматург Юрий Поляков.
Московский Комсомолец вчера в 12:40
Шоу-бизнес

Михаил Боярский сопровождал внучку на балу дебютанток Tatler

Известный актер Михаил Боярский опровождал внучку Катерину на балу дебютанток Tatler.
АиФ Санкт-Петербург 01:17
Общество

Россияне собрали миллион евро на восстановление Венеции

Вести.Ru вчера в 05:51
Политика

Россия и Украина достигли согласия по рыболовству в Азовском море

Россия и Украина достигли согласия относительно подписания протокола о квотах на вылов рыбы в Азовском море.
Газета.Ru 03:56
Общество

Boeing 737 перестал быть самым продаваемым самолетом в мире

В течение нескольких последних лет Airbus сокращал отрыв от Boeing по заказам на самолеты этого класса, благодаря запуску в производство версии A320neo в то время, как американский концерн лишь готовил к выпуску свой популярный Boeing 737 Max.
Forbes 02:12
Общество

Глава Минэнерго Украины: страна не замерзнет без транзита газа

Как заявил глава Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, страна сможет пройти зимний период без рисков замерзнуть, поскольку накоплены значительные объемы газа и угля.
Московский Комсомолец вчера в 17:21
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости вчера в 15:09
Общество

Что чаще всего просят дети у Деда Мороза в письмах

Как рассказали в пресс-службе Деда Мороза, чаще всего в письмах от детей звучат просьбы о здоровье и счастье близких.
Smolnarod.ru 02:14
Общество

Мосгорсуд отправил на пересмотр дело экс-бухгалтера «Седьмой студии»

РБК 03:54
Происшествия

ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
REGNUM вчера в 13:33
Шоу-бизнес

Михаил Боярский объявил об уходе со сцены

Народный артист России Михаил Боярский объявил об уходе со сцены в преддверии своего 70-летия.
Известия 01:38
Шоу-бизнес

Алла Пугачева переживает, что не доживет до 18-летия младшей дочери

Российская певица Алла Пугачева очень переживает, что не сможет дожить до 18-летия младшей дочери.
Evo-rus.com вчера в 12:25
Политика

Новый мэр Челябинска обещает делать власть более открытой

REGNUM 01:42
Кино

Сериал «Властелин колец» продлили на второй сезон

Amazon продлил еще не вышедший сериал "Властелин колец" на второй сезон, сообщает Variety.
РИА Новости 03:36
Экономика

На одежном рынке в России готовится крупнейшая в истории сделка

Моллы.Ru 00:08
Происшествия

Полицейские ликвидировали в Подмосковье крупнейшую нарколабораторию

Полиция ликвидировала в Подмосковье нарколабораторию. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Российская газета 00:48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное