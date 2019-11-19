Политика
РИА НовостиАмман прокомментировал заявления Помпео по израильским поселениям
Заявления госсекретаря США Майка Помпео о признании законности израильских поселений могут подорвать усилия по всеобщему миру и сосуществованию Израиля и Палестины, написал в Twitter глава МИД Иордании Айман Сафади.
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Я поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом и сказал ему, что он исправил историческую несправедливость. Кому-то нужно было сказать простую правду, и президент Трамп сделал это, точно так же как он сделал это с признанием Голанских высот и переездом посольства США в Иерусалим.
— Биньямин Нетаньяху, израильский политикRT на русском вчера в 18:23
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