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Amnesty International: Украина нарушает международное право, размещая технику в городах

Украинские войска нарушают международные правовые нормы и военное право, размещая вооружения в школах и больницах городов и подвергая риску мирных жителей, говорится в докладе правозащитной организации Amnesty International.
РИА Новости
Доклад
 о неправомерных действиях ВСУ опубликовала пресс-служба организации.
Ямал-Медиа
«Нахождение в оборонительной позиции не освобождает украинских военных от соблюдения международного гуманитарного права», — заявила генеральный секретарь организации Аньес Калламар.
РБК
Согласно докладу, украинские силы "причиняют вред гражданскому населению... применяя системы вооружения в населенных пунктах, в том числе школах и больницах".
РИА Новости

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