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Amnesty International: Украина нарушает международное право, размещая технику в городах

Украинские войска нарушают международные правовые нормы и военное право, размещая вооружения в школах и больницах городов и подвергая риску мирных жителей, говорится в докладе правозащитной организации Amnesty International.
РИА Новости
Согласно докладу, украинские силы "причиняют вред гражданскому населению... применяя системы вооружения в населенных пунктах, в том числе школах и больницах".
РИА Новости
Специалисты Amnesty International, в частности, пришли к выводу, что в 22 из 29 посещенных ими школ в юго-восточных областях Украины размещался либо личный состав ВСУ, либо украинская военная техника и вооружение.
ТАСС
Утверждается, что в Одессе бронетехника размещалась в густонаселенных жилых кварталах, в Бахмуте здание университета использовалось в качестве военной базы.
Коммерсантъ

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