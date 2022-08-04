Украинские войска нарушают международные правовые нормы и военное право, размещая вооружения в школах и больницах городов и подвергая риску мирных жителей, говорится в докладе правозащитной организации Amnesty International.
Специалисты Amnesty International, в частности, пришли к выводу, что в 22 из 29 посещенных ими школ в юго-восточных областях Украины размещался либо личный состав ВСУ, либо украинская военная техника и вооружение.
Правительство в целях оказания поддержки гражданам в текущей экономической ситуации своим постановлением № 626 продлило срок действия водительских прав, истекающих в 2022 году, на 3 года - до 2025 года.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своем Twitter-аккаунте впервые прокомментировал визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань спустя почти сутки после его окончания, назвав ситуацию нормальной.