Международная правозащитная организация Amnesty International проведет внутреннее расследование после признания Навального узником совета, а затем лишения его этого статуса. Об этом сообщает телеканал Дождь со ссылкой на генерального секретаря организации Джулию Верхаар.

Видео Фото Интересное видео Телеканал RTVI Дождь Znak.com Piter.tv Life.ru Eurosport.ru Piter.tv ТК Звезда РЕН ТВ Вести.Ru Piter.tv Вести.Ru

С чего всё началось «Заявления о том, что решение Amnesty по поводу Алексея Навального было ответом на давление извне, не соответствуют действительности и не учитывают нашу давно проводимую и чётко определённую внутреннюю политику», — говорится в заявлении на сайте организации. RT на русском вчера в 06:05