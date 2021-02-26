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Znak.com
Znak.com

Amnesty International проведет внутреннее расследование после лишения Навального статуса

Международная правозащитная организация Amnesty International проведет внутреннее расследование после признания Навального узником совета, а затем лишения его этого статуса. Об этом сообщает телеканал Дождь со ссылкой на генерального секретаря организации Джулию Верхаар.В источнике
С чего всё началось
«Заявления о том, что решение Amnesty по поводу Алексея Навального было ответом на давление извне, не соответствуют действительности и не учитывают нашу давно проводимую и чётко определённую внутреннюю политику», — говорится в заявлении
 на сайте организации.
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