ТАССAmnesty International сообщила, что ее доклад о ВСУ проверят независимые экспертыНезависимые эксперты проверят доклад международной правозащитной организации Amnesty International ("Международная амнистия") о нарушениях законов ведения войны Вооруженными силами Украины (ВСУ).ТАССВ немецком бюро Amnesty International заявили, что результаты доклада «не были переданы с той деликатностью и точностью», которые ожидались.Взгляд.руЧерез несколько дней СМИ сообщили, что шведский соучредитель Amnesty International Пер Вестберг "с тяжелым сердцем" покинул организацию из-за доклада по Украине.РИА НовостиAmnesty International 4 августа опубликовала доклад, в котором обвинила украинские войска в нарушениях международных гуманитарных норм и военного права.РИА НовостиЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияПолитика СегодняPravda.RuЯмал-МедиаФАНГазета.RuАбзацLife.ruПодробнее о событииAmnesty International сообщила, что ее доклад о ВСУ проверят независимые экспертыТАСС19:58Amnesty International: доклад о нарушении военного права ВСУ проверят независимые экспертыРИА Новости17:52Amnesty International привлечет внешних экспертов для проверки своего доклада об УкраинеКоммерсантъ18:59DPA: доклад Amnesty с критикой ВСУ проверят независимые экспертыURA.Ru18:39Доклад Amnesty International о преступлениях ВСУ проверят независимые экспертыРоссийская газета18:38Amnesty International привлечет независимых экспертов для проверки ее доклада по УкраинеLenta.ru19:53Amnesty International привлечет независимых экспертов для оценки доклада о ВФУИзвестиявчера в 13:58Показать ещёОценить59Поделиться