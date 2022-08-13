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Amnesty International сообщила, что ее доклад о ВСУ проверят независимые эксперты

Независимые эксперты проверят доклад международной правозащитной организации Amnesty International ("Международная амнистия") о нарушениях законов ведения войны Вооруженными силами Украины (ВСУ).
ТАСС
В немецком бюро Amnesty International заявили, что результаты доклада «не были переданы с той деликатностью и точностью», которые ожидались.
Взгляд.ру
Через несколько дней СМИ сообщили, что шведский соучредитель Amnesty International Пер Вестберг "с тяжелым сердцем" покинул организацию из-за доклада по Украине.
РИА Новости
Amnesty International 4 августа опубликовала доклад, в котором обвинила украинские войска в нарушениях международных гуманитарных норм и военного права.
РИА Новости

Подробнее о событии

Amnesty International сообщила, что ее доклад о ВСУ проверят независимые эксперты
ТАСС19:58
Amnesty International: доклад о нарушении военного права ВСУ проверят независимые эксперты
РИА Новости17:52
Amnesty International привлечет внешних экспертов для проверки своего доклада об Украине
Коммерсантъ18:59
DPA: доклад Amnesty с критикой ВСУ проверят независимые эксперты
URA.Ru18:39
Доклад Amnesty International о преступлениях ВСУ проверят независимые эксперты
Российская газета18:38
Amnesty International привлечет независимых экспертов для проверки ее доклада по Украине
Lenta.ru19:53
Amnesty International привлечет независимых экспертов для оценки доклада о ВФУ
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