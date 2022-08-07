ТАССAmnesty International сожалеет о реакции Киева на доклад о нарушениях ВСУ законов войныМеждународная правозащитная организация Amnesty International извинилась за «вызвавший боль и гнев» доклад о нарушениях законов ведения войны со стороны ВСУ, сообщает Reuters.Ведомости«Amnesty International глубоко сожалеет о страданиях и гневе, которые вызвал наш доклад о боевых методах украинских военных», — сказано в сообщении.РБКAmnesty International 4 августа опубликовала доклад, в котором говорилось о нарушении ВСУ законов ведения войны и размещении ими боевой техники и вооружений в школах и больницах.BFM.ruПрезидент Украины Владимир Зеленский подверг резкой критике Amnesty International.Взгляд.руЧитать далееСвернутьЦарьградЦарьградПятый каналНациональная служба новостейREGNUMРосбалтАбзацТелеканал 360°Аргументы и ФактыМолваПолитика СегодняРидусВечерняя МоскваРБКReadovka NewsИА Красная ВеснаКомсомольская правдаDaily StormПодробнее о событииAmnesty International сожалеет о реакции Украины на доклад о действиях ВСУBFM.ruвчера в 10:20Amnesty International извинилась за доклад про нарушения со стороны ВСУ, но отказалась пересмотреть его итогиМедиазонавчера в 08:50Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентAmnesty International сожалеет о реакции Киева на доклад о нарушениях ВСУ законов войныТАССвчера в 09:35Amnesty International извинилась за «боль» от доклада о преступлениях ВСУ, не отказавшись от его выводовNews.ruвчера в 09:11Amnesty International сожалеет о реакции Украины на доклад о нарушениях ВСУ законов войныLenta.ruвчера в 09:08Amnesty International сожалеет о гневе украинцев из-за доклада о преступлениях ВСУLife.ruвчера в 09:48Amnesty International извинилась за «страдания и гнев» украинцев из-за последнего докладаРБКвчера в 08:43Показать ещёОценить1,1KПоделиться