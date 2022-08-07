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Amnesty International сожалеет о реакции Киева на доклад о нарушениях ВСУ законов войны

Международная правозащитная организация Amnesty International извинилась за «вызвавший боль и гнев» доклад о нарушениях законов ведения войны со стороны ВСУ, сообщает Reuters
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Ведомости
«Amnesty International глубоко сожалеет о страданиях и гневе, которые вызвал наш доклад о боевых методах украинских военных», — сказано в сообщении.
РБК
Amnesty International 4 августа опубликовала доклад, в котором говорилось о нарушении ВСУ законов ведения войны и размещении ими боевой техники и вооружений в школах и больницах.
BFM.ru
Президент Украины Владимир Зеленский подверг резкой критике Amnesty International.
Взгляд.ру

Подробнее о событии

Amnesty International сожалеет о реакции Украины на доклад о действиях ВСУ
BFM.ruвчера в 10:20
Amnesty International извинилась за доклад про нарушения со стороны ВСУ, но отказалась пересмотреть его итоги
Медиазонавчера в 08:50
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
Amnesty International сожалеет о реакции Киева на доклад о нарушениях ВСУ законов войны
ТАССвчера в 09:35
Amnesty International извинилась за «боль» от доклада о преступлениях ВСУ, не отказавшись от его выводов
News.ruвчера в 09:11
Amnesty International сожалеет о реакции Украины на доклад о нарушениях ВСУ законов войны
Lenta.ruвчера в 09:08
Amnesty International сожалеет о гневе украинцев из-за доклада о преступлениях ВСУ
Life.ruвчера в 09:48
Amnesty International извинилась за «страдания и гнев» украинцев из-за последнего доклада
РБКвчера в 08:43

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