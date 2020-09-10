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Известия
Известия

Амнистия капитала: Минфин рассматривает опции для расширения ИИС-2

Опции для расширения механизма ИИС-2 рассматривает и Минфин, подтвердила пресс-служба финансового ведомства.В источнике
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Российская газета

Третьим будет

Российская газетавчера в 12:17
Московский Комсомолец

Планируется разрешить досрочно снимать деньги со счетов ИИС-2 без потерь

Московский Комсомолец21:57
ТАСС

«Известия»: Минфин рассматривает опцию досрочного снятия денег без потерь со счетов ИИС-2

ТАСС21:03
Известия

Россияне смогут досрочно снимать средства с инвестсчетов без потери льгот

Известия19:00
Коммерсантъ

Брокеры сверили счета с ЦБ

Коммерсантъвчера в 14:27
ПРАЙМ

НАУФОР предложила Банку России предусмотреть статус ИИС в ПИФах

ПРАЙМвчера в 12:58
Аргументы и Факты

Планируется разрешить досрочно снимать деньги со счетов ИИС-2 без потерь

Аргументы и Факты01:01

Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева

Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
REGNUMвчера в 23:25
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В Польше заявили об угрозе появления «новой формы Российской империи»

В случае «включения» Белоруссии в систему России существует риск появления «новой формы Российской империи», заявил в интервью Polskie Radio 24 профессор Академии военного искусства в Варшаве Пётр Грохмальский.
RT на русском00:08
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Сейм Литвы признал Тихановскую избранным президентом Белоруссии

Сейм Литвы принял резолюцию, в которой признал Светлану Тихановскую избранным президентом Белоруссии, а ее и созданный координационный совет (КС) -- единственными законными представителями Белоруссии.
Коммерсантъвчера в 16:55
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В Италии выясняют обстоятельства гибели модели из России

Прокуратура города Кальяри (административный центр острова Сардиния) конфисковала фотоаппараты и беспилотник, а также мобильные телефоны фотографа, находившегося вместе с утонувшей в субботу у берегов Сардинии российской моделью Галиной Федоровой.
ТАССвчера в 11:09
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