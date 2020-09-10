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Известия
Известия

Амнистия капитала: Минфин рассматривает опции для расширения ИИС-2

Опции для расширения механизма ИИС-2 рассматривает и Минфин, подтвердила пресс-служба финансового ведомства.В источнике
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Московский Комсомолец

Планируется разрешить досрочно снимать деньги со счетов ИИС-2 без потерь

Московский Комсомолец21:57
ТАСС

«Известия»: Минфин рассматривает опцию досрочного снятия денег без потерь со счетов ИИС-2

ТАСС21:03
Известия

Россияне смогут досрочно снимать средства с инвестсчетов без потери льгот

Известия19:00
ПРАЙМ

НАУФОР предложила Банку России предусмотреть статус ИИС в ПИФах

ПРАЙМвчера в 12:58
Российская газета

Третьим будет

Российская газетавчера в 12:17

Безработные россияне получат новую выплату на детей в сентябре

Финансовую поддержку от государства получат в сентябре 2020 года безработные родители, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Помощь адресована родителям несовершеннолетних детей, потерявшим работу в период пандемии.
Уфимские Заметкивчера в 09:31
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В правительстве Алтайского края назначен куратор социального блока

Барнаул, 10 сентября 2020, 10:23 — REGNUM В связи с добровольной отставкой заместителя председателя правительства Алтайского края Ирины Долговой, губернатор Алтайского края Виктор Томенко определился с новым руководителем социального блока в возглавляемом им правительстве.
REGNUMвчера в 03:23
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Избивший росгвардейца боксер Кушиташвили получил условный срок

Двукратный чемпион России по боксу, участник чемпионата мира 2019 года Георгий Кушиташвили получил три года условно по делу о нападении на сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков без цели сбыта.
Российская газетавчера в 07:52
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