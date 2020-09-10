Финансовую поддержку от государства получат в сентябре 2020 года безработные родители, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Помощь адресована родителям несовершеннолетних детей, потерявшим работу в период пандемии.
Барнаул, 10 сентября 2020, 10:23 — REGNUM В связи с добровольной отставкой заместителя председателя правительства Алтайского края Ирины Долговой, губернатор Алтайского края Виктор Томенко определился с новым руководителем социального блока в возглавляемом им правительстве.
Дилеры Toyota в РФ начали продажи обновленного Toyota Land Cruiser Prado, у котором 2,8-литровы дизель был модернизирован, за счет чего его мощность увеличилась, а динамические характеристики изменились.