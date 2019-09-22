Представитель ФНС не ответил на запрос, так же как и представители ФСБ и прокуратуры Санкт-Петербурга в выходные 21 – 22 сентября. Представитель Силуанова не смог прокомментировать вопрос в воскресенье вечером.

с чего всё началось

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