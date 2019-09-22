Происшествия
REGNUMАмнистия капитала впервые обернулась против бизнесмена
В декларации бизнесмен указал зарубежное имущество, ценные бумаги и счета. Эти сведения вошли в обвинительное заключение. Эксперты, отмечает издание, называют использование декларации в уголовном деле опасным прецедентом для тех, кто согласился легализовать капиталы.
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с чего всё началось
Представитель ФНС не ответил на запрос, так же как и представители ФСБ и прокуратуры Санкт-Петербурга в выходные 21 – 22 сентября. Представитель Силуанова не смог прокомментировать вопрос в воскресенье вечером.Ведомостивчера в 17:13
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Происшествия
Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
Известия вчера в 22:35
Экономика
Путин обратился к Медведеву с просьбой после обсуждения госбюджета
В разговоре с президентом председатель правительства обратил внимание на то, что в проекте бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов основная статья расходов относится к социальной сфере.
РБК 08:00
Спорт
В Кремле назвали срок ответа России WADA
Как справедливо заметил Песков, "WADA не визави Кремля, поэтому, естественно, Кремль не связывается с WADA".
Российская газета 07:37
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказался от выплат алиментов Оксане Воеводиной
Напомним, в ноябре прошлого года победительница конкурса «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Для того чтобы стать женой султана по малайзийским законам, девушка приняла ислам.
RuNews24.ru 07:17
Экономика
Ситуация с Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста»
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», передаёт ТАСС.
RT на русском 07:17
Космос
Китай получил первые снимки необычного вещества, найденного на Луне
Китайский лунный аппарат Yutu-2 отправил новые снимки странного вещества, которое он нашел рядом с небольшим кратером на дальней стороне Луны.
Южный Федеральный 21 сентября в 12:33
Происшествия
Горничную российского чиновника заподозрили в краже драгоценностей на 10 млн рублей
Советника главы Всероссийского научно-исследовательского института охраны окружающей среды («ВНИИ Экология») Сергея Кретова обокрали на 10 млн рублей, в преступлении заподозрили его горничную, пишут СМИ.
Взгляд.ру 07:57
Шоу-бизнес
Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк
Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости вчера в 19:16
Происшествия
Инспекторы ГИБДД Петербурга не смогли поймать на пьяной езде начальника
Подоспевший оперативник управления собственной безопасности попросил полковника дунуть в алкотестер, предоставленный инспектором ДПС.
Примечания 08:17
Футбол
Манчестер Сити — Уотфорд 8:0
Чемпионат 21 сентября в 10:34
Общество
Гидрометцентр пообещал затяжное похолодание в России
По данным Гидрометцентра, в центральной России ожидаются небольшие дожди, местами с мокрым снегом.
REGNUM 02:40
Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
В 2019 году, указывает СК, была получена дополнительная информация об обстоятельствах убийства Круга, следствие было возобновлено.
RT на русском 04:12
Энергетика
Дания останавливает добычу газа и переходит на российский
Дания останавливает добычу газа на крупнейшем в стране месторождении Тайра (Tyra) и будет замещать выпадающие объемы газом из России, а также из Норвегии и Нидерландов через Германию.
ИА REX 20 сентября в 10:15
ЖКХ
В Москве началась подача тепла в жилые дома
Известия 07:26
Происшествия
В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину
В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.
Российская газета 02:23
Здоровье
Ученые: правильное мытье рук спасает от смерти
Ученые отмечают, что в мире от неправильного мытья рук умирает около одного миллиона человек.
ФедералПресс 00:59
Экономика
Минфин объявил о сокращении госслужащих с 2020 года
Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:19
Армия и оружие
Российские инспекторы проследят за учениями НАТО в Латвии
Российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях и проводимой военной деятельности, включая совместное учение "Серебряная стрела 2019" сухопутных войск Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии, Словакии, Черногории, Албании, Испании, Италии и Канады.
РИА Новости вчера в 18:07
Политика
Кудрин ответил Шойгу в споре о бюджете на оборону
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил удивление словами министра обороны Сергея Шойгу, которыми тот ответил на заявление Кудрина о раздутых тратах на оборону.
Газета.Ru вчера в 19:54
Общество
Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч
Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru вчера в 11:29
Происшествия
После изнасилования волейболистки в Анапе наказали 11 полицейских
Позже один из подозреваемых в сексе с 17-летней волейболисткой на пляже в Анапе стал отрицать причастность полицейских к изнасилованию.
Кубань 24 06:53
Наука
В мужских семенниках вырабатываются вещества, которые есть в конопле
В клетках семенников мужчин обнаружили ферменты, которые вырабатывают эндоканнабиноиды — вещества, аналогичные тем, что есть в марихуане.
Life.ru 08:15
Кино
В США вручили телепремию «Эмми»
В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения лауреатов телепремии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом признана «Игра престолов».
BFM.ru 00:13
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов рассказал, почему бросил Бузову ради Костенко
В 2018 году Дмитрий Тарасов женился на ростовской модели Анастасии Костенко.
RuNews24.ru 04:25
Шоу-бизнес
Тимати выступил на 13-летии «золотой девочки» Тони Худяковой
Тоня пригласила на праздник своих близких друзей, а на сцене выступил Тимати. Тоня Худякова — яркая представительница золотой молодежи.
Woman.ru вчера в 08:54
Авто
Новый Haval H9 сертифицирован в России
Стало известно, что обновленный китайский внедорожник Haval H9 получит ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) в России.
32CARS.ru 00:57
Фигурное катание
Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.
РБК 21 сентября в 08:19
Политика
Команда Зеленского хочет подписать новый «Будапештский меморандум»
Команда президента Украины Владимира Зеленского хочет добиться подписания нового международного договора, в котором ведущие страны мира обязуются гарантировать суверенитет и территориальную целостность Украины.
Украина.ру 04:19
Политика
Эрдоган прокомментировал возможность покупки американских ЗРК Patriot
По словам турецкого лидера, покупка будет возможна при выполнении Вашингтоном ряда условий Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможность покупки Анкарой американских ЗРК Patriot, пишет издание Daily Sabah.
Аргументы и Факты 21 сентября в 11:55