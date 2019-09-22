Происшествия

REGNUMREGNUMАмнистия капитала впервые обернулась против бизнесмена

В декларации бизнесмен указал зарубежное имущество, ценные бумаги и счета. Эти сведения вошли в обвинительное заключение. Эксперты, отмечает издание, называют использование декларации в уголовном деле опасным прецедентом для тех, кто согласился легализовать капиталы.
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с чего всё началось

ФСБ использовала амнистию капитала против бизнеса

Представитель ФНС не ответил на запрос, так же как и представители ФСБ и прокуратуры Санкт-Петербурга в выходные 21 – 22 сентября. Представитель Силуанова не смог прокомментировать вопрос в воскресенье вечером.
Ведомостивчера в 17:13

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Титов увидел в деле совладельца «Усть-Луги» угрозу возврату капитала в Россию

Коммерсантъ07:43

Пока не прецедент, но уже сигнал: Амнистия капитала обернулась против бизнеса?

Царьград09:34

Титов назвал нарушением закона об амнистии капиталов дело совладельца компании «Усть-Луга»

ТАСС08:05

Титов назвал изъятие ФСБ декларации «прямой угрозой» амнистии капиталов

РБК09:50

Титов попросит Верховный суд объяснить трактовку закона об амнистии капиталов

ПРАЙМ06:42

ФСБ использовала декларацию об амнистии капиталов, чтобы предъявить обвинения бизнесмену

Эхо Москвы07:04

«Ведомости» узнали, что ФСБ использовала декларацию по амнистии капитала в уголовном деле

Интерфакс01:22
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Происшествия

СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга

РИА Новости 07:25
Шоу-бизнес

Опухоль Заворотнюк неоперабельна, постановили врачи

Лечащие врачи пришли к мнению, что злокачественная опухоль, одолевающая актрису Анастасию Заворотнюк, неоперабельна, передает телеграм-канал Mash.
Слово и Дело 08:50
Политика

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В сообщении указано, что МИД Эстонии «глубоко возмущён» публикацией в Twitter, сделанной российской стороной, которая «сводит к минимуму преступления советского режима» и распространяет «историческую несправедливость».
REGNUM 09:44
Общество

Друзь вернется в «Что? Где? Когда?» после скандала

Александр Друзь вернется в интеллектуальную передачу Первого канала. Об этом сообщается на сайте телекомпании «Игра-ТВ».
Lenta.ru 08:35
Интернет

Роскомнадзор планирует представить результаты блокировки Telegram

Роскомнадзор планирует представить результаты по противодействию запрещенному контенту и блокировке Telegram в течение года, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров.
РЕН ТВ 09:09
Политика

Двоих человек задержали у «Зоны 51» в США

Два человека были задержаны сотрудниками полиции недалеко от секретной военной базы США «Зона 51», расположенной в американском штате Невада.
iReactor 20 сентября в 17:21
Происшествия

Девять человек пострадали при взрыве газа в супермаркете в Австрии

Девять человек получили травмы в результате взрыва газа в супермаркете в австрийской федеральной земле Тироль.
RT на русском 08:19
Общество

Синоптики уточнили, когда в Ростовской области наступит бабье лето

В скором будущем в Ростовской области потеплеет.
REGNUM 07:57
Армия и оружие

Путин понаблюдал за масштабными учениями под Оренбургом

ТВ Центр 20 сентября в 04:52
Футбол

Экс-наставник «Динамо» выразил недовольство растратой огромных денег

Бывший главный тренер и московского "Динамо" Андрей Кобелев поделился мнением о немецком новичке Максимилиане Филиппе.
Газета.Ru 01:08
Технологии

Borderlands 3 продалась тиражом 5 миллионов копий

Издательство 2K Games опубликовало отчет, посвященный успехам Borderlands 3. В нем компания рассказала, что игра разошлась тиражом пять миллионов копий и в два раза превысила показатели сиквела серии за аналогичный период.
Gmbox.ru 09:17
Политика

ГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
RT на русском 05:28
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OAnews вчера в 13:41
ЖКХ

В Москве начали давать отопление в жилые дома

Начиная с понедельника тепло будет подано в жилые дома, административные и промышленные здания.
РИА Новости 06:49
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Студия WB Games Montreal, разработавшая Batman: Arkham Origins, впервые с 2015 года вышла на связь с геймерами: в аккаунте студии появилось видео к юбилею Бэтмена.
Gmbox.ru 02:55
Общество

Астрономическая осень. Что означает осеннее равноденствие

День весеннего равноденствия (хару-но хиган сюмбун-но хи) и День осеннего равноденствия (аки-но хиган сюбун-но хи) связаны с поминанием ушедших предков, в это время принято посещать могилы усопших родственников.
ТАСС 03:20
Экономика

Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих

Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
Газета.Ru 08:51
Политика

Порошенко заявил об угрозе энергетической независимости Украины

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что энергетическая независимость страны находится под угрозой.
RT на русском 06:59
Политика

Генсек ООН объявил о создании Конституционного комитета Сирии

Генсек ООН объявил о создании Конституционного комитета Сирии. По его словам, комитет начнет работу в ближайшие недели в Женеве.
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Происшествия

В Самаре на паре в техникуме умер студент

В Самаре студент скончался во время занятий в техникуме. Об этом "РГ" сообщили в министерстве образования региона.
Российская газета 09:13
Шоу-бизнес

«Одержимый тобой»: «Самую красивую» из сестер Кардашьян назвали зеброй

Американская топ-модель, некогда удостоенная звания самой красивой из сестер Кардашьян, с недавнего времени стала блондинкой.
Пятый канал 05:34
Происшествия

По делу об изнасиловании волейболистки в Анапе наказали 11 полицейских

РИА Новости 08:39
Футбол

Потрясающая игра вратаря в чемпионате Египта

Чемпионат вчера в 11:40
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Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума

Невские Новости вчера в 06:44
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Фармаколог перечислил опасные сочетания лекарств и продуктов

Некоторые сочетания препаратов и продуктов могут быть смертельно опасными, заявил клинический фармаколог Андрей Кондрахин.
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ЦСКА опубликовал сюжет о поездке на матч с «Лудогорцем»

ЦСКА на своём официальном канале в YouTube опубликовал сюжет, посвящённый выездному матчу 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем» (1:5). В ролике показан вылет «армейцев» из Москвы и прибытие в Болгарию, прогулка по городу и поздравление с днём рождения защитника Марио Фернандеса, а также основные моменты встречи.
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Происшествия

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Lenta.ru 08:41
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Суд решил судьбу державшего ребенка 10 лет в коммуналке педофила

Газета.Ru 08:13
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Законопроект об изоляции «воров в законе» в тюрьмах внесен в Госдуму

Лидеров организованных преступных сообществ (ОПС) предлагается содержать под стражей отдельно от других заключенных - законопроект на эту тему внесен в Госдуму.
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Меган Маркл пришла на свадьбу в черном полупрозрачном платье

Новый скандал возник в столице Италии, куда королевская семья отправилась для того, чтобы поздравить с бракосочетанием давнюю подругу Маркл - дизайнера Мишу Нону и её возлюбленного Майкла Хесса.
Дни24 21 сентября в 08:49
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