Происшествия
REGNUMАмнистия капитала впервые обернулась против бизнесмена
В декларации бизнесмен указал зарубежное имущество, ценные бумаги и счета. Эти сведения вошли в обвинительное заключение. Эксперты, отмечает издание, называют использование декларации в уголовном деле опасным прецедентом для тех, кто согласился легализовать капиталы.
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с чего всё началось
Представитель ФНС не ответил на запрос, так же как и представители ФСБ и прокуратуры Санкт-Петербурга в выходные 21 – 22 сентября. Представитель Силуанова не смог прокомментировать вопрос в воскресенье вечером.Ведомостивчера в 17:13
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Происшествия
СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга
РИА Новости 07:25
Шоу-бизнес
Опухоль Заворотнюк неоперабельна, постановили врачи
Лечащие врачи пришли к мнению, что злокачественная опухоль, одолевающая актрису Анастасию Заворотнюк, неоперабельна, передает телеграм-канал Mash.
Слово и Дело 08:50
Политика
МИД Эстонии возмущён документами об освобождении страны от нацистов
В сообщении указано, что МИД Эстонии «глубоко возмущён» публикацией в Twitter, сделанной российской стороной, которая «сводит к минимуму преступления советского режима» и распространяет «историческую несправедливость».
REGNUM 09:44
Общество
Друзь вернется в «Что? Где? Когда?» после скандала
Александр Друзь вернется в интеллектуальную передачу Первого канала. Об этом сообщается на сайте телекомпании «Игра-ТВ».
Lenta.ru 08:35
Интернет
Роскомнадзор планирует представить результаты блокировки Telegram
Роскомнадзор планирует представить результаты по противодействию запрещенному контенту и блокировке Telegram в течение года, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров.
РЕН ТВ 09:09
Политика
Двоих человек задержали у «Зоны 51» в США
Два человека были задержаны сотрудниками полиции недалеко от секретной военной базы США «Зона 51», расположенной в американском штате Невада.
iReactor 20 сентября в 17:21
Происшествия
Девять человек пострадали при взрыве газа в супермаркете в Австрии
Девять человек получили травмы в результате взрыва газа в супермаркете в австрийской федеральной земле Тироль.
RT на русском 08:19
Общество
Синоптики уточнили, когда в Ростовской области наступит бабье лето
В скором будущем в Ростовской области потеплеет.
REGNUM 07:57
Армия и оружие
Путин понаблюдал за масштабными учениями под Оренбургом
ТВ Центр 20 сентября в 04:52
Футбол
Экс-наставник «Динамо» выразил недовольство растратой огромных денег
Бывший главный тренер и московского "Динамо" Андрей Кобелев поделился мнением о немецком новичке Максимилиане Филиппе.
Газета.Ru 01:08
Технологии
Borderlands 3 продалась тиражом 5 миллионов копий
Издательство 2K Games опубликовало отчет, посвященный успехам Borderlands 3. В нем компания рассказала, что игра разошлась тиражом пять миллионов копий и в два раза превысила показатели сиквела серии за аналогичный период.
Gmbox.ru 09:17
Политика
ГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе
Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
RT на русском 05:28
Кино
Кристина Асмус рассказала о съемках в обнажённом виде
На экранах актриса появится в полностью обнаженном виде. Она рассказала, как в действительности проходили съёмки всех откровенных кадров.
OAnews вчера в 13:41
ЖКХ
В Москве начали давать отопление в жилые дома
Начиная с понедельника тепло будет подано в жилые дома, административные и промышленные здания.
РИА Новости 06:49
Общество
Похоже, создатели Batman: Arkham Origins тизерят новую игру про Бэтмена
Студия WB Games Montreal, разработавшая Batman: Arkham Origins, впервые с 2015 года вышла на связь с геймерами: в аккаунте студии появилось видео к юбилею Бэтмена.
Gmbox.ru 02:55
Общество
Астрономическая осень. Что означает осеннее равноденствие
День весеннего равноденствия (хару-но хиган сюмбун-но хи) и День осеннего равноденствия (аки-но хиган сюбун-но хи) связаны с поминанием ушедших предков, в это время принято посещать могилы усопших родственников.
ТАСС 03:20
Экономика
Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих
Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
Газета.Ru 08:51
Политика
Порошенко заявил об угрозе энергетической независимости Украины
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что энергетическая независимость страны находится под угрозой.
RT на русском 06:59
Политика
Генсек ООН объявил о создании Конституционного комитета Сирии
Генсек ООН объявил о создании Конституционного комитета Сирии. По его словам, комитет начнет работу в ближайшие недели в Женеве.
ТАСС 09:40
Происшествия
В Самаре на паре в техникуме умер студент
В Самаре студент скончался во время занятий в техникуме. Об этом "РГ" сообщили в министерстве образования региона.
Российская газета 09:13
Шоу-бизнес
«Одержимый тобой»: «Самую красивую» из сестер Кардашьян назвали зеброй
Американская топ-модель, некогда удостоенная звания самой красивой из сестер Кардашьян, с недавнего времени стала блондинкой.
Пятый канал 05:34
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Потрясающая игра вратаря в чемпионате Египта
Чемпионат вчера в 11:40
Шоу-бизнес
Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума
Невские Новости вчера в 06:44
Здоровье
Фармаколог перечислил опасные сочетания лекарств и продуктов
Некоторые сочетания препаратов и продуктов могут быть смертельно опасными, заявил клинический фармаколог Андрей Кондрахин.
Экономика сегодня вчера в 23:19
Футбол
ЦСКА опубликовал сюжет о поездке на матч с «Лудогорцем»
ЦСКА на своём официальном канале в YouTube опубликовал сюжет, посвящённый выездному матчу 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем» (1:5). В ролике показан вылет «армейцев» из Москвы и прибытие в Болгарию, прогулка по городу и поздравление с днём рождения защитника Марио Фернандеса, а также основные моменты встречи.
Чемпионат 09:41
Происшествия
Авторитета Танкиста заподозрили в казни модного российского скульптора
Заказчиком преступления считается 55-летний бизнесмен Юрий Бирюченко, известный по прозвищу Танкист.
Lenta.ru 08:41
Политика
Законопроект об изоляции «воров в законе» в тюрьмах внесен в Госдуму
Лидеров организованных преступных сообществ (ОПС) предлагается содержать под стражей отдельно от других заключенных - законопроект на эту тему внесен в Госдуму.
Российская газета 05:38
Общество
Меган Маркл пришла на свадьбу в черном полупрозрачном платье
Новый скандал возник в столице Италии, куда королевская семья отправилась для того, чтобы поздравить с бракосочетанием давнюю подругу Маркл - дизайнера Мишу Нону и её возлюбленного Майкла Хесса.
Дни24 21 сентября в 08:49