Хоккей

Sport24.ruSport24.ru«Амур» одержал вторую победу в сезоне, обыграв дома «Сибирь»

Амур
Сибирь
3 – 0
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
сегодня
Владислав Ушенин
11'
Гинек Зогорна
27'
Валерий Васильев
32'
Показать детали
Скрыть
Хоккеисты «Амура» нанесли поражение «Сибири» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, прошедшая в субботу в Хабаровске, завершилась со счетом 3:0 в пользу команды Александра Гулявцева.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Клуб КХЛ загибается на глазах. Игрокам «Амура» не платят, спонсор уходит, а команда проигрывает

Sport24.ru10:00

«Амур» обыграл «Сибирь» и опустил «Магнитку» на последнее место в конференции

Спорт-Экспресс05:34

«Амур» всухую обыграл «Сибирь» и одержал вторую победу в сезоне

Чемпионат05:20

«Амур» всухую обыграл «Сибирь», одержав вторую победу в сезоне

Советский спорт05:30

«Амур» всухую обыграл «Сибирь», одержав вторую победу в сезоне

Sports.ru05:35

Вторая победа «Амура» в сезоне отправила «Металлург» на последнее место

Матч ТВ05:31

«Амур» — «Сибирь»: сколько забросят гости?

Все про Спорт рувчера в 08:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 15:23, Вашингтон
Происшествия

Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином

РИА Новости 12:34
Общество

В МЧС России разрешили курить на балконах

МЧС России заявило, что постановление правительства об изменениях в правилах противопожарного режима не запрещает курение на балконах.
Газета.Ru 06:03
Космос

Рядом с красным карликом неожиданно обнаружили гигантскую планету

Инфо24 вчера в 00:24
Театры

В Москве в возрасте 85 лет умер Марк Захаров

Газета.Ru 06:38
Происшествия

Исчезнувшее в Атлантике судно с украинцами затонуло

Газета.Ru 13:31
Происшествия

Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты в ЛНР

РИА Новости 12:33
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова опубликовала видео с Анастасией Заворотнюк

Балерина Анастасия Волочкова в своем микроблоге опубликовала видеоролик, на котором Анастасия Заворотнюк выступает в роли ведущей.
Bimru.ru 12:54
Футбол

Крыховяк признан лучшим футболистом матча «Локомотив» — «Зенит»

Полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк признан лучшим игроком матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».
RT на русском 14:27
Музыка

The Beatles выложили новый клип к 50-летию альбома Abbey Road

The Beatles представили новый видеоклип к песне Джорджа Харрисона "Here Comes The Sun" к 50-летию альбома Abbey Road.
Интерфакс вчера в 07:34
Армия и оружие

В Израиле объяснили провал американских ЗРК в Саудовской Аравии

Российская газета 10:57
Происшествия

Взрыв на судне с россиянами в Южной Корее попал на видео

Как сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на Генконсульство РФ в Пусане, на пострадавшем грузовом судне находились десять россиян.
Российская газета 06:42
Хоккей

Магнитогорский «Металлург» опустился на последнее место в таблице КХЛ

«Амур» набрал семь очков и опередил в турнирной таблице Восточной конференции магнитогорский «Металлург», уйдя с последнего места.
РБК 09:00
Культура

ИгроМир и Comic Con в Москве 2019

C 3 – 6 октября в Москве пройдут крупномасштабные выставки «ИгроМир» и «Comic Con».
Типичная Москва 25 сентября в 16:49
Политика

Facebook и WhatsApp обяжут передавать сообщения британской полиции

Лондон и Вашингтон готовятся подписать соглашение, которое обяжет американские соцсети, в частности Facebook и WhatsApp, передавать зашифрованные сообщения пользователей британской полиции.
Известия 13:34
Космос

Фотограф на Камчатке снял одновременное падение двух небесных тел

Кам 24 вчера в 03:48
Происшествия

Ребенок с двумя головами родился в Черновцах

Газета.Ru 09:19
Волейбол

Российские волейболистки проиграли США на Кубке мира

Волейболистки сборной России потерпели поражение от США в рамках Кубка мира.
Pravda.Ru вчера в 07:22
Политика

Скандал с Трампом и Зеленским: Порошенко послал сигнал Байдену

Лидера демократов в Конгресс Пелоси предсказуемо не впечатлили даже расшифровки телефонного разговора Трампа и Зеленского, где Трамп, как выяснилось, не так уж агрессивно, но поднял тему шлейфа, который в Киеве оставили его главный потенциальный соперник на грядущих выборах Джон Байден и его сын-газовик.
Вести.Ru 14:21
Технологии

«Ъ»: у ВТБ появился свой виртуальный мобильный оператор

ВТБ запустит в тестовом режиме в Москве свой виртуальный мобильный оператор "ВТБ Мобайл" с 25 сентября.
ТАСС 24 сентября в 23:00
Футбол

Леонид Слуцкий произвел фурор на голландском телевидении

На днях Слуцкий сходил на вечернее шоу на местном телевидении (а-ля наш «Вечерний Ургант») и зажег там так, что восторженные комментарии летят в его адрес до сих пор, и не только в инстаграме Леонида Викторовича.
ИА Городские вести. Волгоград вчера в 04:21
Общество

В РПЦ перечислили вопросы к четырехдневной рабочей неделе

Премьер-министр Дмитрий Медведев в прошлом году инициировал обсуждение перехода на четырехдневную рабочую неделю.
РБК 14:12
Общество

Определены победители первого тура конкурса «Учитель года»

News.ru 14:52
Армия и оружие

МИД Сирии обвинил США и Турцию в нарушении Устава ООН

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил, что США и Турция нарушают международное право и Устав ООН, пытаясь создать на сирийской территории зону безопасности.
РБК 14:21
Происшествия

В Запорожской области у железной дороги обнаружены тела трех человек

"27 сентября в ГСЧС поступила информация, что вблизи села Павловское Вольнянского района вблизи железнодорожного пути обнаружены тела трех человек, которые предположительно были смертельно травмированы электропоездом", - сказано в сообщении.
ИА Новороссия 08:05
Происшествия

США потребовали выдать им задержанного в Испании россиянина

Российский гражданин, задержанный в аэропорту Валенсии на основании выданного США международного ордера на арест не согласен с обвинениями, заявила РИА Новости его адвокат Елена Таранова.
РИА Новости 14:42
Наука

В пакетированном чае нашли частицы пластика

Gazeta.SPb 25 сентября в 23:05
Авто

Электрический Chevrolet Corvette установил мировой рекорд скорости

Электрический суперкар GXE, построенный компанией Genovation на базе Chevrolet Corvette побил собственный рекорд скорости от 2017 года.
Тарантас Ньюс 26 сентября в 13:45
Футбол

«Манчестер Сити» нанес поражение «Эвертону»

Советский спорт 14:29
Происшествия

В Стамбуле произошло сильное землетрясение

В четверг на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла.
РИА Новости Крым 26 сентября в 13:52
Футбол

Борнмут — Вест Хэм 2:2

Нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко открыл счет в матче 7-го тура чемпионата Англии против «Борнмута».
Спорт-Экспресс 10:18
Как работают Яндекс.Новости?
Главное