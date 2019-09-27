Хоккеисты «Амура» нанесли поражение «Сибири» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, прошедшая в субботу в Хабаровске, завершилась со счетом 3:0 в пользу команды Александра Гулявцева.

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Общество В МЧС России разрешили курить на балконах МЧС России заявило, что постановление правительства об изменениях в правилах противопожарного режима не запрещает курение на балконах.

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Музыка The Beatles выложили новый клип к 50-летию альбома Abbey Road The Beatles представили новый видеоклип к песне Джорджа Харрисона "Here Comes The Sun" к 50-летию альбома Abbey Road.

Происшествия Взрыв на судне с россиянами в Южной Корее попал на видео Как сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на Генконсульство РФ в Пусане, на пострадавшем грузовом судне находились десять россиян.

Хоккей Магнитогорский «Металлург» опустился на последнее место в таблице КХЛ «Амур» набрал семь очков и опередил в турнирной таблице Восточной конференции магнитогорский «Металлург», уйдя с последнего места.

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