Хоккей
Sport24.ru«Амур» одержал вторую победу в сезоне, обыграв дома «Сибирь»
Амур—
Сибирь
3 – 0
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
сегодня
Владислав Ушенин
|11'
Гинек Зогорна
|27'
Валерий Васильев
|32'
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Хоккеисты «Амура» нанесли поражение «Сибири» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, прошедшая в субботу в Хабаровске, завершилась со счетом 3:0 в пользу команды Александра Гулявцева.
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