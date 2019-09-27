Хоккеисты «Амура» нанесли поражение «Сибири» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, прошедшая в субботу в Хабаровске, завершилась со счетом 3:0 в пользу команды Александра Гулявцева.

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Экономика Киргизия попросила Россию увеличить лимиты на денежные переводы Киргизия попросила Россию увеличить лимит на частные денежные переводы в эту страну, сообщил посол страны Аликбек Джекшенкулов.

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Политика Стал известен новый друг Путина Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга за два года пребывания на посту главы государства подружился с российским коллегой Владимиром Путиным, пишет Bloomberg Businessweek.

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