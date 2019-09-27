Хоккей

Sport24.ruSport24.ru«Амур» одержал вторую победу в сезоне, обыграв дома «Сибирь»

Амур
Сибирь
3 – 0
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
сегодня
Владислав Ушенин
11'
Гинек Зогорна
27'
Валерий Васильев
32'
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Хоккеисты «Амура» нанесли поражение «Сибири» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, прошедшая в субботу в Хабаровске, завершилась со счетом 3:0 в пользу команды Александра Гулявцева.
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