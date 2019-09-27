Хоккей
Sports.ru«Амур» всухую обыграл «Сибирь», одержав вторую победу в сезоне
Амур—
Сибирь
3 – 0
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
сегодня
Владислав Ушенин
|11'
Гинек Зогорна
|27'
Валерий Васильев
|32'
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КХЛ. Амур – Сибирь. Прогноз БК «Париматч»: «гости не проиграют в основное время»
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