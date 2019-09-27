Хоккей

Sports.ruSports.ru«Амур» всухую обыграл «Сибирь», одержав вторую победу в сезоне

Амур
Сибирь
3 – 0
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
сегодня
Владислав Ушенин
11'
Гинек Зогорна
27'
Валерий Васильев
32'
Показать детали
Скрыть
«Амур» всухую обыграл «Сибирь» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

«Амур» обыграл «Сибирь» и опустил «Магнитку» на последнее место в конференции

Спорт-Экспресс05:34

«Амур» — «Сибирь»: сколько забросят гости?

Все про Спорт рувчера в 08:50

«Амур» всухую обыграл «Сибирь», одержав вторую победу в сезоне

Sports.ru05:35

«Амур» одержал вторую победу в сезоне, обыграв дома «Сибирь»

Sport24.ru05:24

«Амур» всухую обыграл «Сибирь» и одержал вторую победу в сезоне

Чемпионат05:20

КХЛ. Амур – Сибирь. Прогноз БК «Париматч»: «гости не проиграют в основное время»

Букмекеры.рфвчера в 18:18

Вторая победа «Амура» в сезоне отправила «Металлург» на последнее место

Матч ТВ05:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 07:40, Вашингтон
Автоспорт

Шварцман стал чемпионом Формулы-3

Советский спорт 04:20
Происшествия

Режиссер Хейфец напал с ножом на врачей скорой помощи

Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на сотрудников приехавшей к нему бригады скорой помощи.
Известия 06:58
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова призвала молиться за душу Заворотнюк

Ведь молиться о душе принято уже после того, как человека не стало.
Сиб.фм 06:07
Происшествия

На борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян

На борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна.
RT на русском 04:45
Театры

В Москве в возрасте 85 лет умер Марк Захаров

Газета.Ru 06:38
Политика

После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь

Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.
ФАН вчера в 19:36
Театры

Исполнявший роль Ангела актер ТЮЗа умер во время спектакля

Вечерняя Москва вчера в 09:33
Экономика

Агентство S&P повысило рейтинг Украины до «B» и похвалило новый Кабмин

Еще в апреле долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах был на уровне «B-», а также краткосрочный — на уровне «В». По словам аналитиков, такие рейтинги свидетельствуют о низким уровне доходов на душу населения, неблагоприятной институциональной среде и сложной политической ситуации.
Украина.ру 02:21
Общество

МЧС опровергло запрет на курение на балконах

Новые правила противопожарной безопасности, утвержденные правительством, не налагают запрет на курение на балконах квартир.
Известия 06:31
Политика

WP: доступ к расшифровке разговора Трампа и Лаврова ограничили

Отмечается, что разговор между Трампом, Лавровым и бывшим послом России в США Сергеем Кисляком прошёл в 2017 году в Овальном кабинете Белого дома.
RT на русском 06:27
Происшествия

Сбежавший следователь нашелся на Кипре

Коммерсантъ вчера в 09:13
Политика

Мадуро объявил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов

РБК вчера в 22:18
Армия и оружие

Пуля в лицо: на Донбассе уничтожен офицер нацгвардии Украины

В сообщении бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины уточняется, что боевик участвовал в госперевороте в 2014 году, воевал на Донбассе в рядах ВСУ (и во время «АТО», и после переименования карательной операции в «ООС»), а позже — в рядах Нацгвардии, «пройдя сложный отбор в Бригаду быстрого реагирования».
Rusvesna.su 07:07
Политика

Малахов ответил на критику МИД Киргизии

По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru вчера в 09:00
Происшествия

Полиция начала проверку после заявлений сотрудниц о домогательствах

Ранее о жалобах двух сотрудниц полиции Щукинского отдела на домогательства со стороны заместителя начальника отдела по охране общественного порядка «Медиазоне» рассказал глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.
РБК вчера в 16:02
Религия

На Никиту режь гусей. Что нужно обязательно сделать 28 сентября

Считалось, что именно в этот день улетают на юг дикие гуси, а вот домашних гусей нужно было забивать именно 28 сентября и везти их на продажу.
Алтайская правда вчера в 19:00
Экономика

С начала года в России зарегистрировали более 1,3 млн преступлений

"За период с января по август 2019 года в России зарегистрировано свыше 1,3 млн преступлений, что почти на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
ТАСС вчера в 07:24
Волейбол

Российские волейболистки гарантировали себе третье место на Кубке мира

Российские волейболистки могут занять и второе место на турнире, если в заключительном матче против команды Бразилии российская команда победит со счетом 3-0 или 3-1, а американки уступят представительницам Южной Кореи.
ТАСС 05:36
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина отказалась оскорблять Героя России Дамира Юсупова

Артистка отказалась оскорблять пилота.
RuNews24.ru вчера в 10:12
Происшествия

В Башкирии школьники-живодеры убили зверски 10 щенят

Уфимские Заметки 03:06
Шоу-бизнес

Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк

Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru вчера в 07:43
Энергетика

«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству, Раде и силовикам обеспечить подготовку к отопительному сезону.
РИА Новости 02:29
Происшествия

Кадыров призвал найти всех, кто радовался пожару в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил найти тех, кто радовался во время пожара 19 сентября в торговом центре "Гранд парк" в Грозном.
Газета.Ru вчера в 10:43
Единоборства

Боец MMA устроил «22 секунды хаоса» и перевернул поединок

Lenta.ru 05:34
Футбол

«Локомотив» примет «Зенит» в 11-м туре премьер-лиги

Локомотив сыграет с Зенитом в 11-м туре премьер-лиги в Москве. После десяти туров Зенит лидирует в турнирной таблице с 23 очками.
Советский спорт 02:55
Здоровье

В России почти 90% пациентов неправильно лечат гипертонию

Почти 90% пациентов с сердечной недостаточностью в России лечат гипертоническую болезнь неправильно, что приводит к увеличению нагрузки на сердце.
Pravda.Ru вчера в 11:22
Армия и оружие

Международные учения Rapid Trident-2019 завершились на Украине

Политика Сегодня 05:39
Кино

Человек-паук вернется в киновселенную Marvel

В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС вчера в 11:35
Футбол

Жардим: «Головин прогрессирует. Он лучше обостряет, чем Фабрегас»

Официальный сайт Лиги 1 выпустил материал про полузащитника «Монако» Александра Головина.
Бомбардир.ру 06:13
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» Оксана Воеводина отказалась делать ДНК-тест

Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», рассказала, что не собирается делать ДНК-тест для подтверждения отцовства султаната Келантана Мухаммада V, ранее отказавшегося от ребенка.
Актуальные Новости вчера в 11:30
Как работают Яндекс.Новости?
КХЛ-2018/19Больше новостей по теме
Главное