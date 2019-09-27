Хоккей
Sports.ru«Амур» всухую обыграл «Сибирь», одержав вторую победу в сезоне
Амур—
Сибирь
3 – 0
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
сегодня
Владислав Ушенин
|11'
Гинек Зогорна
|27'
Валерий Васильев
|32'
Показать детали
Скрыть
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
КХЛ. Амур – Сибирь. Прогноз БК «Париматч»: «гости не проиграют в основное время»
Букмекеры.рфвчера в 18:18
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 09:10, Вашингтон
Футбол
«Ливерпулю» грозит исключение из Кубка лиги
Как сообщает The Athletic, «Ливерпуль» подозревается в том, что в матче 1/16 финала Кубка лиги с «Милтон Кейнс Донс» (2:0) использовал игрока, который не имел права выходить на поле.
RT на русском 03:26
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Тамбов» в матче РПЛ
Газета.Ru 08:54
Шоу-бизнес
Константин Богомолов зарабатывает в девять раз меньше Ксении Собчак
Константин Богомолов за 2018 год заработал около 7 000 000 рублей, что почти в 9 раз меньше, нежели заработная плата его любимой жены Ксении Собчак.
ГлобалМСК.ру вчера в 11:39
Культура
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Марка Захарова
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин, узнав о смерти режиссера Марка Захарова, выразил глубокие соболезнования его родным и близким.
Московский Комсомолец 07:02
Футбол
«Ростов» и «Динамо» объявили составы на матч РПЛ
Сегодня, 28 сентября футболисты «Ростова» примут в родных стенах московское «Динамо». Встреча 11-го тура РПЛ стартует в 16.30 мск.
ProstoProSport 08:21
Политика
CNN сообщил об отставке спецпредставителя США по Украине Курта Волкера
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер принял решение об отставке на фоне скандала вокруг телефонного разговора американского президента Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.
Forbes 02:45
Политика
Путин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком
Президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.
RT на русском 08:25
Кино
Человек-паук снова возвращается в киновселенную Marvel
Поклонники спайдермена могут спать спокойно. В Сети даже появилась информация о третьей картине с Томом Холландом.
OvideO.ru 00:15
Армия и оружие
Американский авианосец попал в ловушку в Южно-Китайском море
Дутерте указал на то, что он не будет выполнять решение иностранного суда, которое направлено на полный запрет Маниле вступ налаживать сотрудничество с Пекином на спорных островах в Южно-Китайском море.
ГЛАС.RU 07:56
Общество
Джигурда отказался соблюдать запрет курения на балконе
Актер Никита Джигурда прокомментировал запрет курить на балконах квартир, который будет введен в России с 1 октября.
Lenta.ru вчера в 09:06
Политика
Зеленский уволил с военной службы экс-замглавы СБУ Демчину
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с военной службы бывшего первого заместителя главы Службы безопасности страны (СБУ) Павла Демчину.
Украина.ру 08:39
Волейбол
В финале Евро-2019 сыграют Словения и Сербия
Спорт БИЗНЕС Online вчера в 17:33
Политика
Президент Грузии выступила за диалог Тбилиси и Москвы
Позже президент РФ Владимир Путин назначил заместителем министра иностранных дел Андрея Руденко, который ранее занимал пост директора Второго департамента стран СНГ МИД РФ.
ТАСС 03:08
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова призвала молиться за душу Заворотнюк
Ведь молиться о душе принято уже после того, как человека не стало.
Сиб.фм 06:07
Происшествия
Режиссер Хейфец напал с ножом на врачей скорой помощи
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на сотрудников приехавшей к нему бригады скорой помощи.
Известия 06:58
Политика
В бундестаге призвали сделать шаг к снятию санкций с России
Представители четырех немецких политических партий в бундестаге призвали смягчить антироссийские санкции.
Известия 02:14
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» Оксана Воеводина отказалась делать ДНК-тест
Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», рассказала, что не собирается делать ДНК-тест для подтверждения отцовства султаната Келантана Мухаммада V, ранее отказавшегося от ребенка.
Актуальные Новости вчера в 11:30
Киберспорт
Virtus.pro представила новый состав по Dota 2
Virtus.pro назвала состав по Dota 2, который сыграет на квалификации MDL Chengdu Major.
CyberSport.ru 09:00
Энергетика
Кредитов не будет: банки объявили смертный приговор сланцевой индустрии
Аналитики компании Cowen & Co. подсчитали, что производители нефти и газа истратили 56 процентов общего бюджета еще до июня, так что в ноябре отрасль в целом окажется банкротом.
РИА Новости вчера в 01:00
Общество
РПЦ выступила против дополнительного выходного для россиян
В Русской православной церкви заявили, что еще один выходной россиянам не нужен, так как в стране и так немало праздников.
URA.Ru 09:02
Шоу-бизнес
Экс-сотрудница клиники продает СМИ фото Анастасии Заворотнюк
Недавно в СМИ поступило предложение от бывшей сотрудницы клиники. На днях она уволилась, поэтому решила подзаработать на трагедии.
Lisa.ru вчера в 13:45
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине
В сентябре президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству, Раде и силовикам обеспечить подготовку к отопительному сезону.
РИА Новости 02:29
Происшествия
На борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян
На борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна.
RT на русском 04:45
Гаджеты
Производители закладывают основу для повышения цен на DRAM
В результате объем выпуск вырастет всего 12,5%. Ограничение роста предложения заложит основу для повышения цен в середине следующего года.
iXBT.com вчера в 06:06
Политика
Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии
По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru вчера в 07:23
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 26 сентября в 04:27
Футбол
Павел Мамаев может перейти в футбольный клуб «Ростов»
Как сообщает "Спорт-экспресс", полузащитник Павел Мамаев может войти в состав футбольного клуба "Ростов", соответствующие переговоры состоятся уже в ближайшее время.
Московский Комсомолец 26 сентября в 20:25
Волейбол
Российские волейболистки проиграли США на Кубке мира
Волейболистки сборной России потерпели поражение от США в рамках Кубка мира.
Pravda.Ru вчера в 07:22
Авто
Электрический Chevrolet Corvette установил мировой рекорд скорости
Электрический суперкар GXE, построенный компанией Genovation на базе Chevrolet Corvette побил собственный рекорд скорости от 2017 года.
Тарантас Ньюс 26 сентября в 13:45