Все про Спорт ру

Футбол «Ливерпулю» грозит исключение из Кубка лиги Как сообщает The Athletic, «Ливерпуль» подозревается в том, что в матче 1/16 финала Кубка лиги с «Милтон Кейнс Донс» (2:0) использовал игрока, который не имел права выходить на поле.

Шоу-бизнес Константин Богомолов зарабатывает в девять раз меньше Ксении Собчак Константин Богомолов за 2018 год заработал около 7 000 000 рублей, что почти в 9 раз меньше, нежели заработная плата его любимой жены Ксении Собчак.

Культура Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Марка Захарова Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин, узнав о смерти режиссера Марка Захарова, выразил глубокие соболезнования его родным и близким.

Футбол «Ростов» и «Динамо» объявили составы на матч РПЛ Сегодня, 28 сентября футболисты «Ростова» примут в родных стенах московское «Динамо». Встреча 11-го тура РПЛ стартует в 16.30 мск.

Политика CNN сообщил об отставке спецпредставителя США по Украине Курта Волкера Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер принял решение об отставке на фоне скандала вокруг телефонного разговора американского президента Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Политика Путин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком Президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.

Кино Человек-паук снова возвращается в киновселенную Marvel Поклонники спайдермена могут спать спокойно. В Сети даже появилась информация о третьей картине с Томом Холландом.

Армия и оружие Американский авианосец попал в ловушку в Южно-Китайском море Дутерте указал на то, что он не будет выполнять решение иностранного суда, которое направлено на полный запрет Маниле вступ налаживать сотрудничество с Пекином на спорных островах в Южно-Китайском море.

Общество Джигурда отказался соблюдать запрет курения на балконе Актер Никита Джигурда прокомментировал запрет курить на балконах квартир, который будет введен в России с 1 октября.

Политика Зеленский уволил с военной службы экс-замглавы СБУ Демчину Президент Украины Владимир Зеленский уволил с военной службы бывшего первого заместителя главы Службы безопасности страны (СБУ) Павла Демчину.

Политика Президент Грузии выступила за диалог Тбилиси и Москвы Позже президент РФ Владимир Путин назначил заместителем министра иностранных дел Андрея Руденко, который ранее занимал пост директора Второго департамента стран СНГ МИД РФ.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова призвала молиться за душу Заворотнюк Ведь молиться о душе принято уже после того, как человека не стало.

Происшествия Режиссер Хейфец напал с ножом на врачей скорой помощи Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на сотрудников приехавшей к нему бригады скорой помощи.

Политика В бундестаге призвали сделать шаг к снятию санкций с России Представители четырех немецких политических партий в бундестаге призвали смягчить антироссийские санкции.

Шоу-бизнес «Мисс Москва» Оксана Воеводина отказалась делать ДНК-тест Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», рассказала, что не собирается делать ДНК-тест для подтверждения отцовства султаната Келантана Мухаммада V, ранее отказавшегося от ребенка.

Киберспорт Virtus.pro представила новый состав по Dota 2 Virtus.pro назвала состав по Dota 2, который сыграет на квалификации MDL Chengdu Major.

Энергетика Кредитов не будет: банки объявили смертный приговор сланцевой индустрии Аналитики компании Cowen & Co. подсчитали, что производители нефти и газа истратили 56 процентов общего бюджета еще до июня, так что в ноябре отрасль в целом окажется банкротом.

Общество РПЦ выступила против дополнительного выходного для россиян В Русской православной церкви заявили, что еще один выходной россиянам не нужен, так как в стране и так немало праздников.

Шоу-бизнес Экс-сотрудница клиники продает СМИ фото Анастасии Заворотнюк Недавно в СМИ поступило предложение от бывшей сотрудницы клиники. На днях она уволилась, поэтому решила подзаработать на трагедии.

Энергетика «Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине В сентябре президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству, Раде и силовикам обеспечить подготовку к отопительному сезону.

Происшествия На борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян На борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна.

Гаджеты Производители закладывают основу для повышения цен на DRAM В результате объем выпуск вырастет всего 12,5%. Ограничение роста предложения заложит основу для повышения цен в середине следующего года.

Политика Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Футбол Павел Мамаев может перейти в футбольный клуб «Ростов» Как сообщает "Спорт-экспресс", полузащитник Павел Мамаев может войти в состав футбольного клуба "Ростов", соответствующие переговоры состоятся уже в ближайшее время.

Волейбол Российские волейболистки проиграли США на Кубке мира Волейболистки сборной России потерпели поражение от США в рамках Кубка мира.