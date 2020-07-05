Общество
Вести.RuАмурские выпускники написали ЕГЭ по русскому языку
Единый госэкзамен по русскому языку сегодня сдали амурские выпускники. Из-за особых санитарных требований на проверку знаний школьникам отвели два дня. В каждой аудитории — не больше девяти человек.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
6 и 7 июля кубанские выпускники сдадут самый массовый ЕГЭ
Администрация Краснодарского краявчера в 07:35
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 01:29, Ашберн
Армия и оружие
В Одессе прошёл военно-морской парад в честь дня ВМС Украины
Военное обозрение вчера в 10:26
Общество
Организаторов крестного хода в Алтайском крае хотят наказать
АМИТЕЛ вчера в 23:53
Общество
МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства
Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском 04 июля в 12:40
Политика
Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР
Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости вчера в 10:46
Общество
Уровень крайней бедности снизился за год в России
Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
Общество
Индия обогнала Россию по числу заражений коронавирусом
Число случаев заражений коронавирусом в Индии к 5 июля достигло 690 тыс. человек.
Газета.Ru вчера в 13:19
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
РИА Новости вчера в 17:04
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы, найдены следы ДНК актера.
Известия 04 июля в 21:16
Футбол
Краснодар — Зенит 2:4
РИА Новости вчера в 15:29
Экономика
В Госдуме предложили расширить доступ к льготам для зарубежных инвесторов
В Госдуме предлагают расширить возможности для получения бизнесом налоговых преимуществ при выплатах за рубеж.
РБК вчера в 23:00
Экономика
Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы
Россия вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы в 2019 году, вновь оказавшись на девятой строчке.
Известия вчера в 20:19
Наука
Процесс очистки мозга от мертвых нейронов запечатлели ученые
Во время новой работы специалисты смоделировали процесс очистки мозга от мертвых нейронов, за основу ученые взяли – цикл одного нейрона.
Rusargument вчера в 14:55
Происшествия
В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек
В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru 04 июля в 21:19
Политика
Бородай заявил, что ДНР и ЛНР могут войти в состав РФ
Луганская Народная Республика (ЛНР) и Донецкая Народная Республика (ДНР) могут войти в состав Российской Федерации на законных основаниях в относительно скорые сроки, по мнению экс-главы правительства ДНР Александра Бородая.
iReactor 04 июля в 22:45
Авто
Американская компания Nikola начала продажи электрических пикапов
Компания Nikola начала прием предзаказов на новейшие электрические пикапы Nikola Badger, премьера которых намечена на 4 декабря.
Тарантас Ньюс 04 июля в 07:22
Кино
Сериал по мотивам фильма «Текст» показали в Сети
Премьера расширенной версии картины состоялась третьего июля.
Evo-rus.com 04 июля в 08:40
Общество
Слухи о прибавке к пенсии за непрерывный стаж 15 лет оценили в ПФР
Пенсионный фонд России разъяснил порядок начисления доплат к социальным выплатам и оценил заявления о возможности получить дополнительные средства за непрерывный стаж.
Экономика сегодня вчера в 02:44
Происшествия
В Горном Алтае скончались ещё два пациента с коронавирусом
«Коронавирус подтвердился у 11 жителей Кош-Агачского района, в том числе у двух детей; у семи человек, прибывших на работу вахтовым методом в Турочакский район; у трёх жителей Майминского района и у 18-летней жительницы города Горно-Алтайска», — отметили в штабе.
REGNUM вчера в 22:32
Происшествия
Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек
В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс вчера в 05:04
Армия и оружие
Замгенсека НАТО по разведке обсудил в Эстонии «российскую угрозу»
С задачей ознакомиться с оборонительными способностями в возможном противостоянии с Россией прибыл в Эстонию заместитель генсека НАТО по вопросам разведки и безопасности Дэвид Кеттлер, 5 июля сообщила пресс-служба Минобороны Эстонии.
ИА Красная Весна вчера в 13:35
Общество
Гидрометцентр назвал курорты с самым теплым морем в России
ТАСС вчера в 23:11
Политика
Киевский политолог назвал Зеленского «кидалой»
Киевский политолог Андрей Головачев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является "кидалой".
Газета.Ru вчера в 22:07
Футбол
Главный тренер «Барселоны»: «Я все меньше понимаю VAR»
Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен остался доволен игрой команды в атаке в матче с «Вильярреалом» (4:1) в 34-м туре чемпионата Испании.
Матч ТВ 00:17
Гаджеты
Китайские блогеры испытали первый настольный компьютер Huawei
Компьютер работает на процессоре Kunpeng с архитектурой ARMv8 и имеет восемь ядер без многопоточности.
NewInform 00:27
Общество
NYT сообщила о нападении Израиля на ядерный объект Ирана
Израиль совершил нападение на иранский ядерный объект в Натанзе, совершил "диверсию".
Газета.Ru 00:34
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
Общество
Семьям с детьми до 16 лет в июле выплатят 10 тыс. рублей
Средства будут дополнительно предоставлены к ежемесячной выплате 5 тыс. рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям согласно указу Президента РФ.
Камская новь (Кама ягы) вчера в 02:35
Происшествия
92 человека заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки
По информации оперштаба на субботу, 4 июля, в Алтайском крае у 92 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04 июля в 03:40
Здоровье
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru вчера в 12:30