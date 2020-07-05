Общество

Вести.RuВести.RuАмурские выпускники написали ЕГЭ по русскому языку

Единый госэкзамен по русскому языку сегодня сдали амурские выпускники. Из-за особых санитарных требований на проверку знаний школьникам отвели два дня. В каждой аудитории — не больше девяти человек.
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В понедельник в России напишут самый массовый ЕГЭ

Интерфаксвчера в 17:49

Более 670 тысяч человек сдают ЕГЭ по русскому языку 6 и 7 июля

РИА Новостивчера в 17:40

Важный день для 670 тысяч: Рособрнадзор рассказал о ЕГЭ по русскому

РЕН ТВвчера в 17:15

6 июля в России напишут самый массовый ЕГЭ по русскому языку

Московский Комсомолецвчера в 18:29

Самый массовый ЕГЭ по русскому языку сдадут свыше 671 тыс. выпускников

ТАССвчера в 17:05

6 и 7 июля кубанские выпускники сдадут самый массовый ЕГЭ

Администрация Краснодарского краявчера в 07:35

Семь причин ухода выпускников девятых классов из школы

ИА Север-прессвчера в 02:37
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Армия и оружие

В Одессе прошёл военно-морской парад в честь дня ВМС Украины

Военное обозрение вчера в 10:26
2
Общество

Организаторов крестного хода в Алтайском крае хотят наказать

АМИТЕЛ вчера в 23:53
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Общество

МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском 04 июля в 12:40
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Политика

Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР

Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости вчера в 10:46
5,7K
Общество

Уровень крайней бедности снизился за год в России

Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
1,9K
Общество

Индия обогнала Россию по числу заражений коронавирусом

Число случаев заражений коронавирусом в Индии к 5 июля достигло 690 тыс. человек.
Газета.Ru вчера в 13:19
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Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

РИА Новости вчера в 17:04
1,6K
Происшествия

Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы, найдены следы ДНК актера.
Известия 04 июля в 21:16
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Футбол

Краснодар — Зенит 2:4

РИА Новости вчера в 15:29
Экономика

В Госдуме предложили расширить доступ к льготам для зарубежных инвесторов

В Госдуме предлагают расширить возможности для получения бизнесом налоговых преимуществ при выплатах за рубеж.
РБК вчера в 23:00
Экономика

Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы

Россия вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы в 2019 году, вновь оказавшись на девятой строчке.
Известия вчера в 20:19
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Наука

Процесс очистки мозга от мертвых нейронов запечатлели ученые

Во время новой работы специалисты смоделировали процесс очистки мозга от мертвых нейронов, за основу ученые взяли – цикл одного нейрона.
Rusargument вчера в 14:55
1
Происшествия

В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек

В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru 04 июля в 21:19
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Политика

Бородай заявил, что ДНР и ЛНР могут войти в состав РФ

Луганская Народная Республика (ЛНР) и Донецкая Народная Республика (ДНР) могут войти в состав Российской Федерации на законных основаниях в относительно скорые сроки, по мнению экс-главы правительства ДНР Александра Бородая.
iReactor 04 июля в 22:45
4,1K
Авто

Американская компания Nikola начала продажи электрических пикапов

Компания Nikola начала прием предзаказов на новейшие электрические пикапы Nikola Badger, премьера которых намечена на 4 декабря.
Тарантас Ньюс 04 июля в 07:22
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Кино

Сериал по мотивам фильма «Текст» показали в Сети

Премьера расширенной версии картины состоялась третьего июля.
Evo-rus.com 04 июля в 08:40
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Общество

Слухи о прибавке к пенсии за непрерывный стаж 15 лет оценили в ПФР

Пенсионный фонд России разъяснил порядок начисления доплат к социальным выплатам и оценил заявления о возможности получить дополнительные средства за непрерывный стаж.
Экономика сегодня вчера в 02:44
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Происшествия

В Горном Алтае скончались ещё два пациента с коронавирусом

«Коронавирус подтвердился у 11 жителей Кош-Агачского района, в том числе у двух детей; у семи человек, прибывших на работу вахтовым методом в Турочакский район; у трёх жителей Майминского района и у 18-летней жительницы города Горно-Алтайска», — отметили в штабе.
REGNUM вчера в 22:32
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Происшествия

Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек

В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс вчера в 05:04
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Армия и оружие

Замгенсека НАТО по разведке обсудил в Эстонии «российскую угрозу»

С задачей ознакомиться с оборонительными способностями в возможном противостоянии с Россией прибыл в Эстонию заместитель генсека НАТО по вопросам разведки и безопасности Дэвид Кеттлер, 5 июля сообщила пресс-служба Минобороны Эстонии.
ИА Красная Весна вчера в 13:35
3
Происшествия

При жесткой посадке вертолета в Ростовской области погиб человек

РБК 00:35
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Общество

Гидрометцентр назвал курорты с самым теплым морем в России

ТАСС вчера в 23:11
Политика

Киевский политолог назвал Зеленского «кидалой»

Киевский политолог Андрей Головачев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является "кидалой".
Газета.Ru вчера в 22:07
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Футбол

Главный тренер «Барселоны»: «Я все меньше понимаю VAR»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен остался доволен игрой команды в атаке в матче с «Вильярреалом» (4:1) в 34-м туре чемпионата Испании.
Матч ТВ 00:17
Гаджеты

Китайские блогеры испытали первый настольный компьютер Huawei

Компьютер работает на процессоре Kunpeng с архитектурой ARMv8 и имеет восемь ядер без многопоточности.
NewInform 00:27
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Общество

NYT сообщила о нападении Израиля на ядерный объект Ирана

Израиль совершил нападение на иранский ядерный объект в Натанзе, совершил "диверсию".
Газета.Ru 00:34
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Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
2
Общество

Семьям с детьми до 16 лет в июле выплатят 10 тыс. рублей

Средства будут дополнительно предоставлены к ежемесячной выплате 5 тыс. рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям согласно указу Президента РФ.
Камская новь (Кама ягы) вчера в 02:35
2
Происшествия

92 человека заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки

По информации оперштаба на субботу, 4 июля, в Алтайском крае у 92 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04 июля в 03:40
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Здоровье

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru вчера в 12:30
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