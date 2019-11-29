Общество
ТелепортАмурский экономический форум открылся в Благовещенске
На Амурском экономическом форуме состоятся презентация инвестиционного потенциала России и Китая, дискуссионная площадка "Благовещенск-Хэйхэ-2050", выступление SММ и СRМ спикеров.
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Благовещенская агломерация изменит ход истории: открытие Амурского экономического форума
Амур.инфовчера в 22:17
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Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.
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Специалисты завершили строительство моста на реке Амур в Благовещенске, соединяющего Россию и Китай, передает РИА "Новости".
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Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса
Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса.
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В Новоржевском районе Псковской области опрокинулся рейсовый автобус, который подвозил детей до школы.
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Напомним, что 6-е место в таблице коэффициентов УЕФА по итогам сезона даст право заявить в екрокубки в сезоне-2021/22 шесть клубов: две команды в групповой этап Лиги чемпионов, одну — в третий квалификационный раунд ЛЧ, одну — в групповой этап Лиги Европы и еще две — в новый турнир Лигу конференций.
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В Саратове собака нашла на пустыре человеческую голову
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Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал граждан страны отказаться от использования Apple после того, как компания стала обозначать Крым как территорию России.
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