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На Амурском экономическом форуме состоятся презентация инвестиционного потенциала России и Китая, дискуссионная площадка "Благовещенск-Хэйхэ-2050", выступление SММ и СRМ спикеров.
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