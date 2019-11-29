На Амурском экономическом форуме состоятся презентация инвестиционного потенциала России и Китая, дискуссионная площадка "Благовещенск-Хэйхэ-2050", выступление SММ и СRМ спикеров.

Экономика Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на ₽70 трлн Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить 70 трлн руб. в случае, если будет введен механизм стабилизации условий ведения бизнеса, предусмотренный законопроектом о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

Технологии Операторы связи готовятся к идентификации смартфонов по IMEI Подготовка к идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI проводится в компаниях «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью.

Авто Skoda начала производство новой Octavia Напомним, премьера Skoda Octavia четвертого поколения состоялась в Праге в начале ноября нынешнего года.

Политика Раскрыты несбывшиеся планы США по увеличению присутствия в Крыму Помимо прочего, документ включал в себя пункт о необходимости создания в Симферополе «почетного или какого-то дипломатического присутствия Соединенных Штатов Америки», рассказал Хандогий, отметив, что стороны долго обсуждали этот вопрос.

Политика В Госдуме рассказали о срыве Украиной выступления России на форуме ООН Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что украинская делегация пыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств в ООН, который проходит в Женеве.

Энергетика «Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию 2,6 млрд долларов с «Газпрома».

Здоровье Минздрав закрыл больницы для непривитых татарстанцев В целях безопасности пациентов Возмущение по поводу внезапно закрывшихся больниц для посещения непривитыми гражданами казанцы выплескивают в соцсетях.

Футбол Россия стала ближе к Португалии в таблице коэффициентов УЕФА Напомним, что 6-е место в таблице коэффициентов УЕФА по итогам сезона даст право заявить в екрокубки в сезоне-2021/22 шесть клубов: две команды в групповой этап Лиги чемпионов, одну — в третий квалификационный раунд ЛЧ, одну — в групповой этап Лиги Европы и еще две — в новый турнир Лигу конференций.

Политика Климкин призвал украинцев отказаться от Apple из-за Крыма Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал граждан страны отказаться от использования Apple после того, как компания стала обозначать Крым как территорию России.