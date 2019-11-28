В Благовещенске сегодня был дан старт работе международного Амурского экономического форума.

Происшествия Главу УФНС по Архангельской области задержали за взятку Глава управления ФНС по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Сергей Родинов задержан по подозрению в получении взятки, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональный СК.

Происшествия Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").

Экономика Банк России отозвал лицензию у Осколбанка Банк России приказом от 29 ноября 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Старооскольского коммерческого Агропромбанка "Осколбанк", говорится в сообщении регулятора.

Гаджеты В России рекордно упала минимальная цена на iPhone В России цена самого дешевого обновляемого iPhone впервые упала ниже 20 тысяч рублей. Так, iPhone 6S можно купить за 19 995 рублей.

Здоровье В США снизилась ожидаемая продолжительность жизни После 2010 года ожидаемая продолжительность жизни в США стабилизировалась, а с 2014 года начала снижаться, уменьшившись с 78,9 лет до 78,6 лет в 2017 году.

Армия и оружие На Украине испытали крылатую ракету комплекса «Нептун» Украинские разработчики завершили этап испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса «Нептун», сообщили 28 ноября в пресс-службе компании «Defense Express» со ссылкой на генерального директора конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева.

Происшествия Число жертв землетрясения в Албании возросло до 48 человек Число жертв разрушительного землетрясения в Албании возросло до 48 человек, пострадавших - до 790, сообщает газета Koha Jone со ссылкой на Минобороны страны.

Происшествия СК попросил арестовать нового фигуранта дела о беспорядках в Москве Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте участника несогласованной акции 27 июля Сергея Суровцева, обвиняемого в нанесении росгвардейцу удара металлическим ограждением, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Энергетика Украина атаковала «Газпром» в Латвии «Нафтогаз Украины» подал ходатайство в рижский суд по поводу признания и исполнения в Латвии решения Стокгольмского арбитража по спору с «Газпромом».

Политика Украина ввела новые правила пересечения границы в Донбассе На Украине 28 ноября вступил в силу новый порядок въезда лиц на территории самопровозглашённых республик ЛНР и ДНР.

Шоу-бизнес Светлана Ходченкова показала фигуру после слухов о беременности Для выхода в свет Ходченкова выбрала обтягивающее черное платье, под которым не было никаких намеков на предполагаемое интересное положение актрисы.