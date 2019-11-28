Общество
ИА Порт АмурАмурский экономический форум стартовал в Благовещенске
В Благовещенске сегодня был дан старт работе международного Амурского экономического форума.
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Благовещенская агломерация изменит ход истории: открытие Амурского экономического форума
Амур.инфовчера в 22:17
Василий Орлов принял участие в открытии международного Амурского экономического форума
Глас Народавчера в 22:44
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Происшествия
Главу УФНС по Архангельской области задержали за взятку
Глава управления ФНС по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Сергей Родинов задержан по подозрению в получении взятки, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональный СК.
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Происшествия
Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке
По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").
Технологии
Банки обнаружили новый вирус для хищения денег в России
В России обнаружен новый вирус для хищения денег через мобильные банковские приложения.
Музыка
Максим Фадеев раскрыл, за кого из артистов он пел своим голосом
Каково же было удивление зрителей «Крокуса», когда зазвучали аккорды и стало ясно — тем самым высоким голосом поет сам продюсер.
Единоборства
Александр Емельяненко рассказал о конфликте с братом Федором
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о том, почему у него конфликт с братом Федором.
Происшествия
Звезду сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина избили в Москве
В Москве неизвестные избили советско-российского и актера театра и кино Вячеслава Гришечкина.
Политика
В Севастополе задержали подозреваемую в шпионаже в пользу Украины
Федеральная служба безопасности задержала в Севастополе россиянку по подозрению в шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины.
Экономика
Банк России отозвал лицензию у Осколбанка
Банк России приказом от 29 ноября 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Старооскольского коммерческого Агропромбанка "Осколбанк", говорится в сообщении регулятора.
Гаджеты
В России рекордно упала минимальная цена на iPhone
В России цена самого дешевого обновляемого iPhone впервые упала ниже 20 тысяч рублей. Так, iPhone 6S можно купить за 19 995 рублей.
Политика
Раскрыты несбывшиеся планы США по увеличению присутствия в Крыму
Поводом для поднятия вопроса стал отказ НАТО в 2008 году предоставить Киеву план действий по членству в альянсе.
Происшествия
В отделе полиции в Оренбурге умерла девушка
В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения.
Общество
NASA приобретет два места на кораблях «Союз» для полетов на МКС
Здоровье
В США снизилась ожидаемая продолжительность жизни
После 2010 года ожидаемая продолжительность жизни в США стабилизировалась, а с 2014 года начала снижаться, уменьшившись с 78,9 лет до 78,6 лет в 2017 году.
Армия и оружие
Минобороны провело пуск баллистической ракеты «Тополь»
Боевой расчет Ракетных войск стратегического назначения запустил с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области межконтинентальную баллистическую ракету комплекса "Тополь".
Происшествия
Ребенка-инвалида, пропавшего в Приморье, помог найти сын полицейского
Десятилетний сын полицейского помог найти ребёнка-инвалида, пропавшего в лесу в Приморье, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету комплекса «Нептун»
Украинские разработчики завершили этап испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса «Нептун», сообщили 28 ноября в пресс-службе компании «Defense Express» со ссылкой на генерального директора конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева.
Футбол
Португалия оторвалась от России в таблице коэффициентов УЕФА
Португалия увеличила преимущество над Россией в таблице коэффициентов УЕФА.
Политика
В Госдуме рассказали о срыве Украиной выступления России на форуме ООН
Происшествия
Число жертв землетрясения в Албании возросло до 48 человек
Число жертв разрушительного землетрясения в Албании возросло до 48 человек, пострадавших - до 790, сообщает газета Koha Jone со ссылкой на Минобороны страны.
Происшествия
СК попросил арестовать нового фигуранта дела о беспорядках в Москве
Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте участника несогласованной акции 27 июля Сергея Суровцева, обвиняемого в нанесении росгвардейцу удара металлическим ограждением, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Энергетика
Украина атаковала «Газпром» в Латвии
«Нафтогаз Украины» подал ходатайство в рижский суд по поводу признания и исполнения в Латвии решения Стокгольмского арбитража по спору с «Газпромом».
Шоу-бизнес
Роза Сябитова удивила подписчиков фото без одежды
На своей странице в соцсети Instagram 57-летняя Сябитова показалась подписчикам в обнаженном образе.
Политика
Украина ввела новые правила пересечения границы в Донбассе
На Украине 28 ноября вступил в силу новый порядок въезда лиц на территории самопровозглашённых республик ЛНР и ДНР.
Шоу-бизнес
Ольга Орлова честно ответила на вопросы о личном
Вслед за постом в своем Instagram звезда решила честно ответить и на вопросы подписчиков. Оказалось, фанатов интересует буквально все.
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова показала фигуру после слухов о беременности
Для выхода в свет Ходченкова выбрала обтягивающее черное платье, под которым не было никаких намеков на предполагаемое интересное положение актрисы.
Происшествия
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана
Происшествия
Еще один алтайский депутат может оказаться на скамье подсудимых
Инсайдеры сообщают, что он мог заниматься незаконной вырубкой леса Правоохранители заинтересовались деятельностью предприятия ООО "Алтай-Форест", которое возглавляет депутат АКЗС Николай Бушков.
Футбол
Полузащитнику «Ромы» разбили голову монетой в матче Лиги Европы
Судья прервал встречу после того, как болельщик бросил на поле монету, которая угодила в полузащитника «Ромы» Лоренцо Пеллегрини.
Происшествия