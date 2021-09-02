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Амурский газохимический комплекс договорился о поставках «зелёной» энергии

"Русгидро" и "Сибур" на ВЭФ заключили договор о поставке "зеленой" электроэнергии Нижне-Бурейской ГЭС на Амурский ГХК сроком на 20 лет, передаёт корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
РИА Новости
Заключенный договор гарантирует электроснабжение в течение 20 лет.
РИА Новости
Проект Амурского ГХК предполагает строительство комплекса по производству базовых полимеров общей мощностью 2,7 миллиона тонн в год - 2,3 миллиона тонн полиэтилена и 400 тысяч тонн полипропилена.
РИА Новости
В декабре 2020 года "Сибур" и китайская Sinopec создали совместное предприятие на базе Амурского ГХК с долями 60% и 40% соответственно.
РИА Новости

Подробнее о событии

Амурский газохимический комплекс договорился о поставках «зелёной» энергии
REGNUM22:16
«Русгидро» и «Сибур» договорились о поставке «зеленой» электроэнергии на Амурский ГХК
ПРАЙМ19:46
Соглашение о «зеленой электроэнергии» для Амурского ГХК подписали на ВЭФ
EastRussia20:30
«Русгидро» и «Сибур» договорились о поставках энергии Амурскому ГХК на 20 лет
Взгляд.ру19:50
СИБУР и «Русгидро» договорились о поставке электроэнергии на Амурский газохимический комплекс
Амур.инфо21:53
РусГидро будет поставлять «зеленую» энергию на Амурский ГХК СИБУРа
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