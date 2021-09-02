REGNUMАмурский газохимический комплекс договорился о поставках «зелёной» энергии"Русгидро" и "Сибур" на ВЭФ заключили договор о поставке "зеленой" электроэнергии Нижне-Бурейской ГЭС на Амурский ГХК сроком на 20 лет, передаёт корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.РИА НовостиЗаключенный договор гарантирует электроснабжение в течение 20 лет.РИА НовостиПроект Амурского ГХК предполагает строительство комплекса по производству базовых полимеров общей мощностью 2,7 миллиона тонн в год - 2,3 миллиона тонн полиэтилена и 400 тысяч тонн полипропилена.РИА НовостиВ декабре 2020 года "Сибур" и китайская Sinopec создали совместное предприятие на базе Амурского ГХК с долями 60% и 40% соответственно.РИА НовостиЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMРоссийская газетаАмур.инфоПодробнее о событииАмурский газохимический комплекс договорился о поставках «зелёной» энергииREGNUM22:16«Русгидро» и «Сибур» договорились о поставке «зеленой» электроэнергии на Амурский ГХКПРАЙМ19:46Соглашение о «зеленой электроэнергии» для Амурского ГХК подписали на ВЭФEastRussia20:30«Русгидро» и «Сибур» договорились о поставках энергии Амурскому ГХК на 20 летВзгляд.ру19:50СИБУР и «Русгидро» договорились о поставке электроэнергии на Амурский газохимический комплексАмур.инфо21:53РусГидро будет поставлять «зеленую» энергию на Амурский ГХК СИБУРаИнтерфакс19:40Связала химияРоссийская газетавчера в 12:57Показать ещёОценить1Поделиться