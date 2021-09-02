"Русгидро" и "Сибур" на ВЭФ заключили договор о поставке "зеленой" электроэнергии Нижне-Бурейской ГЭС на Амурский ГХК сроком на 20 лет, передаёт корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.