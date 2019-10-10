Происшествия
ТАССАн-12 совершил аварийную посадку в Екатеринбурге
Военный самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщил источник в авиаотрасли региона в четверг. "Военный самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в аэропорту Кольцово из-за повреждения шасси", - сказал собеседник агентства.
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Экономика
Путина попросили спасти авторынок и не повышать утильсбор
Российские автодилеры обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой не повышать утильсбор.
Русская Планета 08 октября в 10:55
Политика
Зеленский прокомментировал скандальный телефонный разговор с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что скандальный телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом не мог повлиять на отношения Киева и Вашингтона.
Взгляд.ру 03:48
Шоу-бизнес
Фото Селены Гомес без макияжа собрало 8 млн лайков
Менее чем за сутки публикация звезды набрала свыше 8,3 млн лайков.
RuNews24.ru вчера в 11:16
Футбол
Шюррле оценил московские пробки
RT на русском вчера в 16:53
Спорт
Российские гимнасты впервые стали чемпионами мира в многоборье
Российские гимнасты своих поклонников не подвели: впервые в истории золото чемпионата мира в командном мужском многоборье отправляется в Россию.
Instanews Media 02:11
Армия и оружие
Эрдоган обосновал право Турции на операцию в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, почему страна имеет право проводить военную операцию в Сирии.
Lenta.ru 01:09
Политика
Зеленский оценил возможность встречи с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным не планируется, поскольку «все против».
RT на русском 04:03
Теннис
Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Шанхае
Российский теннис Даниил Медведев в третьем круге на турнире в Шанхае оказался сильнее представителя Канады Вашека Поспишила.
LiveResult.Ru 04:03
Политика
Порошенко предложил «формулу украинского мира» в Донбассе
Бывший президент Украины Петр Порошенко предложил реализовать Киеву разработанную им «формулу украинского мира» для урегулирования конфликта в Донбассе, содержащую семь шагов.
Lenta.ru 02:39
Общество
Кейт Миддлтон посетила Музей естествознания в Лондоне
Кейт Миддлтон нанесла визит сотрудникам Музея естествознания в Лондоне — герцогиня Кембриджская посетила научный центр биоразнообразия Анжелы Мармонт, который действует на территории музея.
Salt Mag вчера в 09:09
Происшествия
Российский солдат заплатит миллионы рублей за сломанную артустановку
Нальчикский гарнизонный суд постановил взыскать 25,4 миллиона рублей с военнослужащего Никиты Проскурина в пользу Минобороны России.
Lenta.ru 03:25
Армия и оружие
Турция захватила обозначенные цели в ходе операции в Сирии
Минобороны Турции сообщило о захвате целей, обозначенных в ходе новой трансграничной операции «Источник мира» в Сирии.
Взгляд.ру 04:16
Футбол
Президент УЕФА объяснил проведение финала Лиги чемпионов в Петербурге
Экономика сегодня 02:39
Политика
Зеленский заявил, что готов уйти с поста президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности в любой момент оставить свой пост, если население продолжит выдвигать соответствующие требования.
Комсомольская правда 04:05
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Финансы
Bloomberg предрёк обвал рубля к концу 2019 года
Аналитик уточнил, что к концу 2019 года российская валюта подешевеет на 6% — до 69 рублей за доллар.
News.ru 08 октября в 13:33
Армия и оружие
Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
Газета.Ru вчера в 11:59
Армия и оружие
ОБСЕ дало Киеву три дня на разведение сил на Донбассе
Новостной фронт вчера в 08:17
Экономика
ЦБ усомнился в необходимости национальной криптовалюты
Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллин назвала рискованным выпуск национальной криптовалюты, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:10
Происшествия
Стрелок в немецком Галле транслировал нападения в интернете
В немецкие правоохранительные органы попала 35-минутная видеозапись нападения на синагогу и закусочную в германском Галле.
Российская газета вчера в 14:09
Авто
Самый чистый, дешевый и простой способ самостоятельной замены моторного масла
Производители рекомендуют менять моторное масло каждые 10 000—15 000 км в зависимости от бренда авто, но опытный автовладелец знает: тяжелые условия эксплуатации — а городские многочасовые «пробки» именно к таким и относятся — потребуют сокращение межсервисного интервала.
АвтоВзгляд вчера в 09:39
Здоровье
Раскрыты зарплаты сотрудников онкоцентра Блохина
Директор московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди в интервью газете «Известия» рассказал об уровне зарплат сотрудников.
Lenta.ru вчера в 20:26
Политика
Минюст объявил фонд Алексея Навального иностранным агентом
Как Минюст мотивировал признание ФБК иноагентом Министерство юстиции России внесло некоммерческую организацию "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
РБК вчера в 11:01
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк продолжает лечение в реабилитационной клинике
Как стало известно, после выписки из очередного медицинского учреждения известную актрису Анастасию Заворотнюк положили в клинику для восстановления серьезно больных пациентов.
Evo-rus.com 01:41
Футбол
Руководство «Крыльев Советов» не исключает, что Соболев покинет клуб
Александр Фетисов, являющийся председателем совета директоров самарского клуба, не исключает, что форвард Александр Соболев может перебраться в другую команду.
Sport.ru 03:00
Политика
Зеленский объяснил разведение войск в Станице Луганской
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение войск в районе Станицы Луганской и восстановление там моста является мощным средством для победы в информационной войне.
Московский Комсомолец 03:45
Футбол
Сборная России сыграет с шотландцами в «Лужниках»
В сентябре сборная России выиграла у шотландцев в Глазго со счетом 2:1. К матчу со сборной Шотландии готовятся все вызванные в команду футболисты.
Вести.Ru 00:07