Цена на аукционе ветровой энергии в России оказалась самой низкой в мире

Как говорится в отчете аналитика «ВТБ Капитала» Владимира Скляра (есть у РБК), за шесть лет проведения в России аукционов на поддержку возобновляемых источников энергии (ВИЭ) технология подешевела на 87% и находится на самом низком в мире уровне цен.