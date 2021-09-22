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Ан-26, пропавший в Хабаровском крае, находился в эксплуатации с 1979 года

Самолет Ан-26 пропал с радаров под Хабаровском.
e1.ru
В пресс-службе сообщили, что для поиска воздушного судна привлечен вертолет Росавиации, также из Хабаровска на место выдвинулись спасатели Амурского спасательного центра.
Интерфакс
По информации источника агентства, среди основных версий крушения рассматривается ошибка пилотирования и сложные погодные условия.
Говорит Москва
Поиски осложнены темным временем суток и неблагоприятными метеоусловиями.
e1.ru

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МЧС увеличило группировку по поиску пропавшего под Хабаровском Ан-26
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