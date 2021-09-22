Проведенный анализ динамики мнений анонимизированной выборки из 1,6 миллионов пользователей выявил присутствие сразу двух компонент социального влияния: ассимилятивной (заставляющей мнения индивидов стремиться друг к другу) и диссимилятивной (вызывающей рост различий во взглядах).
Как говорится в отчете аналитика «ВТБ Капитала» Владимира Скляра (есть у РБК), за шесть лет проведения в России аукционов на поддержку возобновляемых источников энергии (ВИЭ) технология подешевела на 87% и находится на самом низком в мире уровне цен.
С 2015 года компания Electra Meccanica из Ванкувера разрабатывает одноместный электрический трёхколёсный аппарат Solo, но только теперь канадцы заявили о старте массового выпуска и начале поставок первых товарных экземпляров заказчикам с 4 октября.