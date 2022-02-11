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Ан-2, предположительно, упал в районе села Коряки на Камчатке, на борту было два человека

Самолет Ан-2, предположительно, упал в районе села Коряки на Камчатке, на место происшествия отправились спасатели.
Lenta.ru
"Самолет совершил падение при взлете на удалении 1 км от взлетной полосы с. Северные Коряки. На борту находились два члена экипажа", - говорится в сообщении.
ТАСС
"Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидируют возгорание", - сообщили в пресс-службе регионального МЧС России, добавив, что к ликвидации последствий происшествия привлечены около 45 человек и девять единиц техники.
ТАСС
Легкомоторный самолет принадлежал компании ООО Камчатский кречет и занимался перевозкой грузов.
Znak.com

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