"Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидируют возгорание", - сообщили в пресс-службе регионального МЧС России, добавив, что к ликвидации последствий происшествия привлечены около 45 человек и девять единиц техники.
Общая сумма денежных доходов россиян в 2020 году оказалась почти на 600 миллиардов рублей больше, чем считалось ранее — 63,4 триллиона рублей, а падение реальных располагаемых доходов в первый пандемийный год составило 2 процента, а не 2,8 процента.
«Объединение предложило законодательно зафиксировать минимальные габариты ручной клади на уровне 100 см, за исключением тех типов самолетов, где данное требование объективно невыполнимо», — говорится в публикации.
Совет Думы на заседании 14 февраля планирует обсудить, рассмотреть ли проект постановления об обращении к президенту РФ о необходимости признания ДНР и ЛНР или сначала направить его в МИД РФ и другие правительственные структуры для получения отзывов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.