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Anadolu: ЕС дорого заплатит за разрыв энергетического сотрудничества с РФ

Изменения в структуре экономических связей между Россией и Евросоюзом (ЕС), которые начали активно осуществляться в ходе обострения украинского кризиса, будут иметь высокую цену для обеих сторон.
Lenta.ru
России и Евросоюзу придется дорого заплатить за разрыв экономических отношений, считает обозреватель турецкого информагентства Anadolu
 Ильяс Кемалоглу.
Политика Сегодня
В то время как Евросоюз пытается уменьшить свою зависимость от российских энергоресурсов, Россия начала искать замену европейскому рынку.
ПРАЙМ
Автор статьи в издании Anadolu задумался над энергостратегией Евросоюза и вероятными альтернативами экспорта ресурсов из РФ.
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Anadolu: разрыв отношений в энергетике дорого обойдется России и Европе
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