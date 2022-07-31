Фрегат «Адмирал Горшков» Военно-морского флота России первым получит комплекс с гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон», заявил президент Владимир Путин в ходе празднования Дня ВМФ в Санкт-Петербурге.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор города Михаил Развожаев заявил, что отменённые из-за атаки беспилотника киевских боевиков на штаб Черноморского флота праздничные мероприятия в Севастополе ко Дню Военно-морского флота (ВМФ) России не будут проводиться в другой день.
Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли авиаудар по территории механического техникума имени А.А. Морозова в Харькове, где находился пункт временной дислокации украинского формирования «Кракен».