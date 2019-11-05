Армия и оружие
RT на русскомAnadolu: США строят две новые базы в нефтеносном районе Сирии
Соединённые Штаты строят две новые военные базы в нефтеносном районе Сирии, куда уже направлены дополнительный контингент и бронетехника, пишет Anadolu со ссылкой на источники.
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Музыка
Пригожин высказался о победе Maruv в «российской» номинации MTV
Экономика
Роспотребнадзор рассказал о рисках микрозаймов
В Роспотребнадзоре рассказали, что россияне стали все чаще обращаться в "теневым" микрофинансовым организациям.
Шоу-бизнес
Названы гонорары российских звезд за корпоративы
Происшествия
СК опубликовал видео нападения на детсад в Нарьян-Маре
Следователи предъявили 36-летнему Денису Поздееву обвинение в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара.
Общество
ВЦИОМ: каждый пятый россиянин хочет, чтобы его дети стали разведчиками
"Каждый пятый россиянин (20%) в ходе опроса сказал, что хотел бы, чтобы его дети или внуки стали разведчиками", — сообщается на сайте организации.
Происшествия
В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли
В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.
Политика
Иран объявил об очередном сокращении обязательств по ядерной сделке
Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года США вышли из ядерной сделки с Ираном, после чего Тегеран выждал год и приступил к отмене ряда ядерных ограничений.
Политика
Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России
Украина готова к прекращению транзита газа из России, заявил глава Минэнерго Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
Происшествия
По делу об убийстве экс-мэра Киселевска задержаны двое подозреваемых
В деле об убийстве экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева появились двое подозреваемых, рапортует Следственный комитет РФ.
Политика
Украина надеется вскоре получить снайперские винтовки из Канады
Украина надеется в ближайшее время получить снайперские винтовки из Канады, сообщил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.
Экономика
МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики
По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
Общество
В России введут налоговый вычет на фитнес
Налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в России летом 2020 года, сообщают "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенёва.
Политика
США выходят из Парижского соглашения по климату
Госсекретарь США уведомил, что Вашингтон начал процедуру выхода из Парижского соглашения ООН об изменении климата.
Происшествия
Подозреваемый в хищении данных банков переведён под домашний арест
Волгоградский областной суд удовлетворил ходатайства защиты Антона Бутурлакина, подозреваемого в хищении персональных данных клиентов банков, и отправил его под домашний арест.
Политика
В МИД РФ назвали недружественным отказ Эстонии в пролете и заходе российских судов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва в недоумении от отказа Таллина в заходе в территориальные воды Эстонии российского судна "Академик Примаков" и считает его недружественным.
Космос
«Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства
Американский межпланетный аппарат «Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства. Об этом сообщается на сайте НАСА.
Политика
Песков назвал показанный Путиным кулак «чудесной рекомендацией»
Происшествия
В Адыгее задержали подозреваемого в убийстве 16-летней школьницы
Задержан подозреваемый в убийстве 16-летней школьницы, которая пропала в конце мая в Майкопе, сообщает СУСК РФ по республике Адыгея.
Общество
Неплатежи компаний за вывоз мусора в России выросли до 70%
Уровень неплатежей за вывоз мусора юридическими лицами в России составляет от 65 до 70%, заявил гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.
Общество
В Москве проходит репетиция марша в честь годовщины Парада 1941 года
На Красной площади проходит репетиция марша в честь 78-й годовщины Парада, прошедшего в Москве 7 ноября 1941 года.
Шоу-бизнес
Мужа Заворотнюк после шоу Навки упрекнули в непрофессионализме
Известный российский фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые появился на публике после слухов о тяжелой болезни супруги — он выступил в Петербурге в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», от которого не все фанаты остались в восторге.
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
Экономика
Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Политика
США и Китай планируют отменить часть взаимных пошлин
Соединенные Штаты и Китай могут отменить некоторые пошлины во взаимной торговле.