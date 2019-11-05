Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомAnadolu: США строят две новые базы в нефтеносном районе Сирии

Соединённые Штаты строят две новые военные базы в нефтеносном районе Сирии, куда уже направлены дополнительный контингент и бронетехника, пишет Anadolu со ссылкой на источники.
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США приступили к созданию новых военных баз в нефтеносных районах Сирии

Взгляд.ру03:49

СМИ узнали о строительстве военных баз США у месторождений нефти в Сирии

РБК03:47

«Анадолу» сообщило о создании военных баз США у нефтяных месторождений в Сирии

Интерфакс02:21

Anadolu: США строят две новые базы в нефтеносном районе Сирии

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Газета.Ru02:21

МИД: попытки США закрепить военное присутствие в Сирии неприемлемы

РИА Новости04:35

США строят две новые базы в богатом нефтью регионе Сирии

News.ru01:15
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ВЦИОМ: каждый пятый россиянин хочет, чтобы его дети стали разведчиками

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В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли

В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.
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Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года США вышли из ядерной сделки с Ираном, после чего Тегеран выждал год и приступил к отмене ряда ядерных ограничений.
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BFM.ru 00:25
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Украина надеется вскоре получить снайперские винтовки из Канады

Украина надеется в ближайшее время получить снайперские винтовки из Канады, сообщил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.
РИА Новости 02:23
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МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики

По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.
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Общество

Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей

Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
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Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери

Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
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Общество

В России введут налоговый вычет на фитнес

Налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в России летом 2020 года, сообщают "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенёва.
Газета.Ru вчера в 16:13
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Молодежная сборная России победила в первом матче Суперсерии в Канаде

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Родители унизили второклассницу на чаепитии из-за денег в Новосибирске

Газета.Ru 02:54
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США выходят из Парижского соглашения по климату

Госсекретарь США уведомил, что Вашингтон начал процедуру выхода из Парижского соглашения ООН об изменении климата.
LentaChel.ru 03:53
Происшествия

Подозреваемый в хищении данных банков переведён под домашний арест

Волгоградский областной суд удовлетворил ходатайства защиты Антона Бутурлакина, подозреваемого в хищении персональных данных клиентов банков, и отправил его под домашний арест.
RT на русском 03:56
Общество

Москва заняла лидирующую позицию по индексу качества городской среды

Известия 03:00
Политика

В МИД РФ назвали недружественным отказ Эстонии в пролете и заходе российских судов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва в недоумении от отказа Таллина в заходе в территориальные воды Эстонии российского судна "Академик Примаков" и считает его недружественным.
Газета.Ru 04:31
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«Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства

Американский межпланетный аппарат «Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства. Об этом сообщается на сайте НАСА.
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Песков назвал показанный Путиным кулак «чудесной рекомендацией»

RT на русском 03 ноября в 13:05
Происшествия

В Адыгее задержали подозреваемого в убийстве 16-летней школьницы

Задержан подозреваемый в убийстве 16-летней школьницы, которая пропала в конце мая в Майкопе, сообщает СУСК РФ по республике Адыгея.
РИА Новости 04:10
Общество

Неплатежи компаний за вывоз мусора в России выросли до 70%

Уровень неплатежей за вывоз мусора юридическими лицами в России составляет от 65 до 70%, заявил гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.
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Общество

В Москве проходит репетиция марша в честь годовщины Парада 1941 года

На Красной площади проходит репетиция марша в честь 78-й годовщины Парада, прошедшего в Москве 7 ноября 1941 года.
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Мужа Заворотнюк после шоу Навки упрекнули в непрофессионализме

Известный российский фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые появился на публике после слухов о тяжелой болезни супруги — он выступил в Петербурге в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», от которого не все фанаты остались в восторге.
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На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»

Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
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Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке

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США и Китай планируют отменить часть взаимных пошлин

Соединенные Штаты и Китай могут отменить некоторые пошлины во взаимной торговле.
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