Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомAnadolu: США строят две новые базы в нефтеносном районе Сирии

Соединённые Штаты строят две новые военные базы в нефтеносном районе Сирии, куда уже направлены дополнительный контингент и бронетехника, пишет Anadolu со ссылкой на источники.
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