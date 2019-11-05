Соединённые Штаты строят две новые военные базы в нефтеносном районе Сирии, куда уже направлены дополнительный контингент и бронетехника, пишет Anadolu со ссылкой на источники.

Anadolu: США строят две новые базы в нефтеносном районе Сирии

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