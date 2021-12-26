КоммерсантъСтолтенберг может созвать Совет Россия—НАТО 12 январяГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг решил созвать заседание Совета Россия—НАТО 12 января, сообщили источники «Анадолу» в альянсе.КоммерсантъВо вторник генсек альянса сообщил, что НАТО предлагает РФ провести заседание Совета Россия - НАТО в начале 2022 года, чтобы обсудить ситуацию на Украине.ТАССТемой переговоров могут стать предложения России по гарантиям безопасности.КоммерсантъОфициальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что главными вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО являются нерасширение НАТО и непоявление у границ России угрожающих безопасности вооружений.Взгляд.руЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruРБКМИР 24ПрофильRuBaltic.RuРЕН ТВЦентральная Служба НовостейНародные новостиНовый ДеньРБКLife.ruТелеканал 360°НТВЭкономика сегодняИзвестияПолитРоссияВоенное обозрениеЦарьградФАНGazeta.SPbRTVIПодробнее о событииAnadolu: Столтенберг созовет Совет Россия - НАТО 12 январяГазета.Ru20:41Anadolu: Столтенберг определился с датой заседания Совета Россия — НАТОПолитРоссия21:55Анадолу: генсек Йенс Столтенберг решил созвать заседание Совета Россия — НАТО 12 январяРИА Новости20:33СМИ: Столтенберг хочет созвать заседание Совета Россия - НАТО 12 январяТАСС19:51СМИ: Столтенберг может созвать Совет Россия—НАТО 12 январяНациональная служба новостей00:05Столтенберг готов провести заседание Совета Россия — НАТО 12 январяНародные новостивчера в 11:00Anadolu: Столтенберг хочет созвать Совет Россия — НАТО 12 январяФАНвчера в 10:54Показать ещёОценить268Поделиться