Будьте в Плюсе

Anadolu: обозреватель Кемалоглу заявил о высокой цене экономического разрыва России и ЕС

Изменения в структуре экономических связей между Россией и Евросоюзом (ЕС), которые начали активно осуществляться в ходе обострения украинского кризиса, будут иметь высокую цену для обеих сторон.
Lenta.ru
России и Евросоюзу придется дорого заплатить за разрыв экономических отношений, считает обозреватель турецкого информагентства Anadolu
 Ильяс Кемалоглу.
Политика Сегодня
В то время как Евросоюз пытается уменьшить свою зависимость от российских энергоресурсов, Россия начала искать замену европейскому рынку.
ПРАЙМ
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что ближайшие пять лет Германия не сможет отказаться от российского газа.
REGNUM

Подробнее о событии

Anadolu: разрыв отношений в энергетике дорого обойдется России и Европе
Экономика сегодня02:25
Anadolu: ЕС дорого заплатит за разрыв энергетического сотрудничества с РФ
REGNUM23:12
Европе грозит большой счет за разрыв между РФ и ЕС в энергетике
Banki Loansвчера в 08:35
Anadolu: обозреватель Кемалоглу проинформировал о высокой цене экономического разрыва России и ЕС
NVL22:07
Европе грозит большой счет за разрыв между РФ и Евросоюзом в энергетике
В Татарстаневчера в 09:45
Anadolu: обозреватель Кемалоглу заявил о высокой цене экономического разрыва России и ЕС
Lenta.ru21:28
Счет за разрыв между Россией и ЕС в энергетике
ИноСМИвчера в 04:09

Интересное

Полиция установила личности подростков, осквернивших могилы участников спецоперации

В городе Борзе в Забайкальском крае группа российских подростков осквернила могилы солдат, погибших во время спецоперации на Украине.
Lenta.ru03:20

Число пострадавших при атаке беспилотника на штаб Черноморского флота возросло до шести

Число пострадавших при атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на штаб Черноморского флота возросло до шести.
Lenta.ru02:49

Newsweek: Путин готовит для НАТО неприятный сюрприз в виде смены статус-кво

Президент России Владимир Путин может преподнести НАТО «неприятный сюрприз» в виде смены статус-кво, несмотря на приверженность стратегии обороны.
Lenta.ru02:15

Президент Путин подписал указы об утверждении Морской доктрины и Корабельного устава ВМФ

Президент Владимир Путин подписал указы об утверждении Морской доктрины и Корабельного устава Военно-морского флота России, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости04:22

Премьер Саксонии Кречмер: ФРГ не сможет отказаться от газа из России в ближайшие пять лет

Германия не сможет отказаться от российского газа в ближайшие пять лет, заявил в беседе с газетой Zeit премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.
РИА Новости20:04

В Херсонской области выявили жителя, организовавшего схрон боеприпасов

Сотрудники полиции в Херсонской области выявили жителя села, организовавшего схрон оружия и боеприпасов; изъяты автомат, гранатомет, снаряды и патроны, проводится проверка.
ТАСС29 июля в 03:26

Спикер Госдумы Володин опубликовал список законов, вступающих в силу с 1 августа 2022 года

C 1 августа 2022 года увеличатся пенсии работающих пенсионеров и вступят в силу новые поправки в федеральный закон «Об оружии», а Федеральная Налоговая служба (ФНС) сможет передавать сведения о налогоплательщике другим лицам.
Lenta.ru03:31

Американский полковник Донован: потеря Одессы приведет к поражению Киева в спецоперации

Потеря Одессы приведет к поражению Киева в спецоперации, предположил в статье для American Thinker полковник разведки ВВС США в отставке Дж. Мерфи Донован.
РИА Новости19:12

В Херсонской области задержали наводчиков, передавших ВСУ данные для удара по Брилевке

Правоохранители задержали наводчиков, которые передали Вооруженным силам Украины (ВСУ) данные для нанесения удара по селу Брилевке в Херсонской области.
ТАСС02:40