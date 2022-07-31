Lenta.ruAnadolu: обозреватель Кемалоглу заявил о высокой цене экономического разрыва России и ЕСИзменения в структуре экономических связей между Россией и Евросоюзом (ЕС), которые начали активно осуществляться в ходе обострения украинского кризиса, будут иметь высокую цену для обеих сторон.Lenta.ruРоссии и Евросоюзу придется дорого заплатить за разрыв экономических отношений, считает обозреватель турецкого информагентства Anadolu Ильяс Кемалоглу.Политика СегодняВ то время как Евросоюз пытается уменьшить свою зависимость от российских энергоресурсов, Россия начала искать замену европейскому рынку.ПРАЙМКак сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что ближайшие пять лет Германия не сможет отказаться от российского газа.REGNUMЧитать далееСвернутьПолитическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаИноСМИФАНЭкономика сегодняПолитРоссияПолитика СегодняREGNUMНародные новостиПодробнее о событииAnadolu: разрыв отношений в энергетике дорого обойдется России и ЕвропеЭкономика сегодня02:25Anadolu: ЕС дорого заплатит за разрыв энергетического сотрудничества с РФREGNUM23:12Европе грозит большой счет за разрыв между РФ и ЕС в энергетикеBanki Loansвчера в 08:35Anadolu: обозреватель Кемалоглу проинформировал о высокой цене экономического разрыва России и ЕСNVL22:07Европе грозит большой счет за разрыв между РФ и Евросоюзом в энергетикеВ Татарстаневчера в 09:45Anadolu: обозреватель Кемалоглу заявил о высокой цене экономического разрыва России и ЕСLenta.ru21:28Счет за разрыв между Россией и ЕС в энергетикеИноСМИвчера в 04:09Показать ещёОценить17Поделиться