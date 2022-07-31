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Anadolu: обозреватель Кемалоглу заявил о высокой цене экономического разрыва России и ЕС

Изменения в структуре экономических связей между Россией и Евросоюзом (ЕС), которые начали активно осуществляться в ходе обострения украинского кризиса, будут иметь высокую цену для обеих сторон.
Lenta.ru
Автор материала указал, что и Россия, и ЕС начали искать новые рынки в области энергетики: в то время как Евросоюз пытается уменьшить свою зависимость от российских энергоресурсов, Россия начала искать замену европейскому рынку.
Lenta.ru
Сейчас Москва активно ищет замену западному рынку в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
ФАН
В пример приводится план ЕС по сокращению потребления газа, который вызвал недовольство среди европейских политиков.
URA.Ru

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Аналитик Кемалоглу: Россия и ЕС дорого заплатят за разрыв экономических связей
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