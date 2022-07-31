Lenta.ruAnadolu: обозреватель Кемалоглу заявил о высокой цене экономического разрыва России и ЕСИзменения в структуре экономических связей между Россией и Евросоюзом (ЕС), которые начали активно осуществляться в ходе обострения украинского кризиса, будут иметь высокую цену для обеих сторон.Lenta.ruАвтор материала указал, что и Россия, и ЕС начали искать новые рынки в области энергетики: в то время как Евросоюз пытается уменьшить свою зависимость от российских энергоресурсов, Россия начала искать замену европейскому рынку.Lenta.ruСейчас Москва активно ищет замену западному рынку в Азиатско-Тихоокеанском регионе.ФАНВ пример приводится план ЕС по сокращению потребления газа, который вызвал недовольство среди европейских политиков.URA.RuЧитать далееСвернутьПолитическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаФАНЭкономика сегодняНародные новостиПодробнее о событииАналитик Кемалоглу: Россия и ЕС дорого заплатят за разрыв экономических связейНародные новости02:20Anadolu: разрыв экономических отношений с Россией дорого обойдется ЕвропеПолитическая Экспертиза22:46Anadolu: обозреватель Кемалоглу заявил о высокой цене экономического разрыва России и ЕСLenta.ru21:28Обозреватель Anadolu Кемалоглу предупредил о высокой цене экономического разрыва России и ЕСOnline47.ru22:23Anadolu: обозреватель Кемалоглу проинформировал о высокой цене экономического разрыва России и ЕСNVL22:07В Турции ужаснулись последствиями экономического разрыва РФ и ЕСURA.Ru21:48Обозреватель Anadolu предупредил о высокой цене разрыва связей между Россией и ЕвропойФАН22:30Показать ещёОценить8Поделиться