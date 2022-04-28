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Anadolu: с начала спецоперации на Украине ЕС заплатил России 47 млрд евро за нефть и газ

С начала проведения российской специальной военной операции на Украине Евросоюз перевел Москве 47 миллиардов евро за поставки энергоресурсов.
Lenta.ru
Автор статьи обращает внимание на неспособность Евросоюза ввести эмбарго на российские энергоресурсы.
Life.ru
Вице-премьер Александр Новак ранее заявил, что Евросоюз вряд ли сможет полностью заменить российские нефть и газ в ближайшие пять — десять лет, на этом мнении сходятся ключевые игроки отрасли.
РИА Новости
Турецкий обозреватель пояснил, что возможное эмбарго повысит цены и нанесет ущерб ЕС и сыграет на руку России, которая сможет продавать нефть и газ остальному миру по высоким ценам.
РИА Новости

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Anadolu: Евросоюз заплатил России 47 млрд евро за нефть и газ с начала спецоперации на Украине
Комсомольская правда02:37
Anadolu: с начала спецоперации Евросоюз заплатил РФ €47 млрд за нефть и газ
Газета.Ru01:19
Anadolu: с начала военной операции ЕС перевел России 47 миллиардов евро за энергоресурсы
РИА Новости20:14
ЕС перевел России 47 млрд евро за энергоресурсы с начала СВО - Anadolu
Аргументы и Факты00:00
Anadolu подсчитало доходы России от продажи газа ЕС с начала спецоперации
REGNUM23:35
В Турции подсчитали доходы РФ от продажи газа ЕС с начала спецоперации
Общественная служба новостей20:34
Anadolu: с начала спецоперации на Украине ЕС заплатил России 47 млрд евро за нефть и газ
Lenta.ru00:18

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