Армия и оружие
BFM.ruAnadolu: солдаты США в Сирии перекрыли путь российской военизированной колонне
Противостояние российских и американских военных в Сирии — турецкое информационное агентство Anadolu сообщило, что солдаты США, которые находятся в регионе под контролем курдских отрядов народной самообороны, перекрыли 18 января путь российской военизированной колонне, которая пыталась дойти до нефтяных месторождений Румейлан на северо-востоке от города Эль-Хасака.
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