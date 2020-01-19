Армия и оружие

BFM.ruBFM.ruAnadolu: солдаты США в Сирии перекрыли путь российской военизированной колонне

Противостояние российских и американских военных в Сирии — турецкое информационное агентство Anadolu сообщило, что солдаты США, которые находятся в регионе под контролем курдских отрядов народной самообороны, перекрыли 18 января путь российской военизированной колонне, которая пыталась дойти до нефтяных месторождений Румейлан на северо-востоке от города Эль-Хасака.
Читать в источнике
Комментировать49

Подробнее о событии

Военные США остановили российский патруль чтобы сохранить захваченную нефть

Красная весна04:53

Американские военные не пустили российских к месторождению нефти в Сирии

Lenta.ru13:34

В Сирии американцы встали на пути российских военных

Независимая газета10:03

СМИ: американцы не пустили российских военных к месторождению нефти в Сирии

НТВ13:56

Anadolu: солдаты США в Сирии перекрыли путь российской военизированной колонне

BFM.ru12:43

Asharq al-Awsat (Саудовская Аравия): Россия и Иран делят «американскую нефть» на северо-востоке Сирии (Asharq Al-Awsat)

ИноСМИ08:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 14:17, Ашберн
Политика

Группу российских актеров не пустили на Украину

Группе российских артистов, которые прибыли в аэропорт Запорожья из Варшавы, отказали во въезде на территорию Украины.
REGNUM 12:21
Происшествия

В Киеве проходит акция антифашистов

REGNUM 06:14
Единоборства

Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу

Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
РБК 00:33
Экономика

«Ъ» рассказал о доходах Мишустина и его супруги

Согласно декларации, в 2014 году доход Мишустина составил 23,2 млн рублей, а его жены – 160,1 млн рублей.
Газета.Ru 14:09
Авто

Volvo и China Unicom займутся автомобильными 5G-технологиями

Представители автомобильного концерна Volvo, и руководители китайской компании China Unicom, заключили контракт сотрудничества, согласно которому планируют начать совместную работу в сфере создания "умных" автомобилей.
Car.ru 07:59
Политика

Меркель рассказала об итогах конференции по Ливии в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала об договорённостях, достигнутых на "Мы договорились о том, что будет всеобъемлющий план урегулирования", — цитирует РИА Новости Меркель.
RT на русском 14:13
Армия и оружие

Десять сирийских военных погибли при отражении атак боевиков

Всего с 16 января в результате атак и обстрелов боевиков погибли 47 и ранены 77 сирийских военных, убиты 51 и ранены 116 мирных жителей.
РИА Новости 11:42
Политика

В пресс-службе главы Чувашии объяснили его призыв «мочить журналистов»

Пресс-служба главы Чувашии Михаила Игнатьева разъяснила его призыв "мочить журналистов".
ТАСС 12:43
Хоккей

Бывший тренер Овечкина прокомментировал его очередной хет-трик

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс" Барри Тротц, возглавлявший два года назад "Вашингтон Кэпиталз", прокомментировал хет-трик Александра Овечкина в ворота его команды.
Газета.Ru вчера в 18:10
Кино

Вышел трейлер фильма «Безумный Майлз» с Дэниэлом Рэдклиффом

Piter.tv 16 января в 06:21
Спорт

Спортсмены России завоевали 5 медалей в 10-й день юношеской Олимпиады

Анна Шпынева фото: EPA Лозанна / Швейцария / AbsolutTV.ru / Сборная России на сегодня занимает 1-е место в медальном зачете зимних юношеских Олимпийских игр после 10-го дня соревнований.
Absolut TV 12:19
Политика

Глава ЕК на встрече с Путиным обсудила договор о транзите газа

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретилась в Берлине с президентом РФ Владимиром Путиным, обсуждался договор о транзите российского газа в страны ЕС через Украину, говорится в её микроблоге в Twitter.
РИА Новости 12:30
Общество

Умер экс-участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков

Известия 08:18
Политика

Медведев назвал причины отставки своего правительства

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу назвал причины отставки возглавляемого им правительства.
Lenta.ru 05:42
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

RT на русском 13:22
Общество

На следующей неделе в Москву вернется зима

Аномально тёплая погода ожидается в Москве на следующей неделе, температурный фон в среднем окажется на 10 градусов выше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
РИА Новости 11:46
Кино

Мединский оценил комедию «Холоп»

Телеканал 360° 16 января в 21:20
Общество

Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро

Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Lenta.ru вчера в 12:13
Космос

ESA показало фото покрытого льдом кратера Королёва на Марсе

Европейское космическое агентство ESA показало фото покрытого льдом кратера Королёва на Марсе.
Актуальные Новости вчера в 13:15
Футбол

«Милан» вырвал победу над «Удинезе»

Sport24.ru 08:27
Армия и оружие

Не менее 60 военных стали жертвами ракетного обстрела казармы в Йемене

Москва 24 вчера в 15:48
Экономика

В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году

Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
РБК вчера в 02:23
Экономика

Банк России зафиксировал рекордный приток иностранцев в госдолг

Приток иностранного капитала в российский госдолг в 2019 году стал рекордным за всю историю наблюдений.
Российская газета 07:53
Политика

Гутерриш: военный комитет по Ливии соберется в Женеве в ближайшие дни

Военный комитет по урегулированию в Ливии соберется в Женеве в следующие несколько дней, заявил на итоговой пресс-конференции генсек ООН Антониу Гутерреш.
РЕН ТВ 14:11
Политика

Джонсон назвал Путину условие для нормализации отношений

Позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась, нормализации отношений с Москвой не будет, пока Россия не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность».
РБК 13:12
Биатлон

Фуркад выиграл гонку преследования в Рупольдинге

Француз Мартен Фуркад стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Биатлонист прошел дистанцию без промахов.
Спорт-Экспресс 09:00
Происшествия

В Калининградской области мужчина сломал шею при прыжке в купель

РБК 12:43
Наука

Сибирские ученые нашли растение с высокой противовирусной активностью

Naked Science 17 января в 04:24
Общество

Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы

Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Газета.Ru вчера в 13:38
Шоу-бизнес

В Таиланде заметили якобы отдыхающими Заворотнюк и Чернышева

Фанаты сообщают в соцсетях, что якобы они заметили звездную пару актрису Анастасию Заворотнюк и фигуриста Петра Чернышева на отдыхе в Таиланде.
Ugpressa.ru 08:00
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное