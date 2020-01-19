Противостояние российских и американских военных в Сирии — турецкое информационное агентство Anadolu сообщило, что солдаты США, которые находятся в регионе под контролем курдских отрядов народной самообороны, перекрыли 18 января путь российской военизированной колонне, которая пыталась дойти до нефтяных месторождений Румейлан на северо-востоке от города Эль-Хасака.

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Армия и оружие Десять сирийских военных погибли при отражении атак боевиков Всего с 16 января в результате атак и обстрелов боевиков погибли 47 и ранены 77 сирийских военных, убиты 51 и ранены 116 мирных жителей.

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