В прошлом году добыча природного газа в России составила более 700 миллиардов кубометров, из которых примерно 400 миллиардов кубометров были использованы на внутреннем рынке, а 180 миллиардов кубометров – экспортированы в Европу.
Профессор Института политических исследований (Париж) по энергетике, климату и экономике Тьерри Бро в беседе с корреспондентом Anadolu Ajansı отметил, что Москва будет передавать неэкспортируемый природный газ в хранилища.
Семеро погибли и около 40 человек ранены в результате украинского удара по Новой Каховке в Херсонской области, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской администрации Каховского района области Владимир Леонтьев.
Генпрокуратура России в марте-мае получила 43 отказа от европейских стран в выдаче обвиняемых и осужденных, тогда как за первые два месяца года ведомству отказали четыре раза по объективным причинам, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
РИА Новости сняло первые кадры последствий украинского удара американскими ракетами HIMARS по Новой Каховке, на кадрах, снятых утром во вторник, видны разбитые склады центра гуманитарной помощи в районе рынка, стоящие рядом фуры, которые эту гумпомощь доставляли.