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Anadolu: у России возникло несколько вариантов использования неотправленного в Европу газа

Поставки российского газа в Европу сократились еще сильнее, поэтому у России появилось несколько вариантов, куда можно деть неиспользованный газ.
Газета.Ru
В прошлом году добыча природного газа в России составила более 700 миллиардов кубометров, из которых примерно 400 миллиардов кубометров были использованы на внутреннем рынке, а 180 миллиардов кубометров – экспортированы в Европу.
ИноСМИ
Как сообщалось ранее, «Газпром», «Металлоинвест» и «Лукойл» — самые прибыльные компании России по итогам 2021 года.
Общественная служба новостей
Профессор Института политических исследований (Париж) по энергетике, климату и экономике Тьерри Бро в беседе с корреспондентом Anadolu Ajansı отметил, что Москва будет передавать неэкспортируемый природный газ в хранилища.
Live24

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Что Россия сделает с газом, который не пойдет на экспорт в Европу
Live2402:59
Anadolu: у России возникло несколько вариантов использования неотправленного в Европу газа
Газета.Ru02:43
В Anadolu рассказали, что РФ будет делать с газом, который не поставит странам Евросоюза
Общественная служба новостей02:34
Anadolu выяснило, что Россия будет делать с газом, который она не поставит в страны ЕС
NVL02:03
Anadolu выяснило, что РФ будет делать с газом, который она не поставит в страны ЕС
Solenka.info01:30
Что Россия будет делать с газом, который она не поставит в Европу
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