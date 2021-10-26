Роспотребнадзор назвал причину отказа в выдаче QR-кода переболевшим

Россияне могут получить QR-код о перенесенном коронавирусе, только если обращались к врачу при положительном результате теста, сообщила в интервью порталу Myslo руководитель Роспотребнадзора по Тульской области Марина Безбородова.