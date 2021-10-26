В Омской области с 20 ноября будут введены QR-коды в торговых центрах, предприятиях общественного питания и в общественном транспорте, сообщила пресс-служба правительства региона журналистам во вторник.
Россияне могут получить QR-код о перенесенном коронавирусе, только если обращались к врачу при положительном результате теста, сообщила в интервью порталу Myslo руководитель Роспотребнадзора по Тульской области Марина Безбородова.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал исчерпанным конфликт, вследствие которого послы Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США должны были покинуть страну.