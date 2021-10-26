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Аналитический центр Eva: 60 процентов финнов считают Россию военной угрозой

Также, по информации аналитиков, жители Финляндии в целом стали негативнее относиться к России.
РИА Новости
Девять лет назад о своем негативном отношении заявили лишь 19% участников опроса.
Газета.Ru
Респонденты представляют все население страны с 18 по 79 лет.
РИА Новости
Также на взгляды опрошенных на Россию влияет уровень образования, выяснили аналитики.
РБК

Подробнее о событии

Аналитический центр Eva: 60 процентов финнов считают Россию военной угрозой
РИА Новости00:50
Опрос EVA: Более половины финнов видят в России военную угрозу
Росбалтвчера в 08:30
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
Отношение финнов к россиянам изменилось в худшую сторону
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Опрос: Почти половина жителей Финляндии относятся к России негативно
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