Выбор в пользу стабильности делается из-за низких доходов, которые позволяют лишь спекуляции, но не долгосрочные стратегии, рассказал "Прайм" завлабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.
Брукс добавил, что в секторе цифровых активов уже были примеры компаний, которые находили более благоприятную для регулирования среду в других странах, например, Fidelity запускает биржевой фонд биткойнов (BTC) в Канаде, поскольку Комиссия по ценным бумагам и биржам США отказывается регистрировать такие фонды в своей стране.
Министр обороны Израиля Бени Ганц сообщил в четверг, что намерен обсудить в ходе начинающегося визита в США со своим американским коллегой Ллойдом Остином и госсекретарем Энтони Блинкеном пути сохранения израильского превосходства в регионе и возможные варианты действий по предотвращению разработки Тегераном ядерного оружия.
У главы управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, обвиняемого в получении взяток, помимо особняка с «золотым унитазом» нашли еще 21 объект недвижимости и шесть автомобилей, рассказал 9 декабря генпрокурор России Игорь Краснов.
Сенат Конгресса США в среду одобрил предложенную республиканцами инициативу, предусматривающую отмену требования вашингтонской администрации об обязательной вакцинации сотрудников частных компаний, штат которых превышает 100 человек.