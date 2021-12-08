Будьте в Плюсе

Аналитик Абрамов заявил, что россияне выбирают невыгодные вклады из-за низких доходов

Несмотря на рост числа инвесторов в биржевые инструменты, основная масса россиян предпочитает держать деньги на банковских депозитах.
ПРАЙМ
Выбор в пользу стабильности делается из-за низких доходов, которые позволяют лишь спекуляции, но не долгосрочные стратегии, рассказал "Прайм" завлабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.
ПРАЙМ
В нынешних условиях люди предпочитают держать деньги в банках и наличных, что, конечно, отражается на низкой доходности портфеля финансовых активов, который держит среднее домашнее хозяйство.
ПРАЙМ
Депозиты занимают 50 процентов сбережений домохозяйств в России, валюта и наличные средства — 26 процентов, паи — 3,8 процента, облигации — 4,6 процента, а акции — 7 процентов.
Lenta.ru

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