Руководители криптокомпаний просят Конгресс внести ясность в регулирование цифровых активов

Брукс добавил, что в секторе цифровых активов уже были примеры компаний, которые находили более благоприятную для регулирования среду в других странах, например, Fidelity запускает биржевой фонд биткойнов (BTC) в Канаде, поскольку Комиссия по ценным бумагам и биржам США отказывается регистрировать такие фонды в своей стране.