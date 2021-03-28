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Дни24

Аналитик Ачкасов назвал золото наиболее выгодной инвестицией в условиях инфляции

Аналитик Максим Ачкасов из компании Technology of the Future рассказал, куда выгоднее инвестировать на фоне растущей инфляции. Оказалось, надежнее вкладывать в золото. Стоимость золота напрямую связана с инфляционными процессами.В источнике
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Эксперт рассказал, какие инвестиции побеждают инфляцию

В условиях ускорения инфляции инвесторам стоит покупать реальные активы (сырьё, сельхозпродукцию, промышленные и драгметаллы) и уменьшить долю финансовых (акции, облигации), а лучшим антиинфляционным активом традиционно считается золото, рассказал РИА Новости директор департамента инвестиций международного инвестиционного фонда Technology of the Future Максим Ачкасов.
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Эксперт рассказал о лучшем антиинфляционном активе

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Специалист рассказал, какая инвестиция побеждает инфляцию

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