Аналитик Аймалетдинов рассказал о популярных схемах мошенничества со счетами
Сегодня на рынке существует специальный страховой продукт — страхование банковских карт от непредвиденных потерь.
Чтобы избежать подобного сценария, рекомендуется периодически проверять свои данные в личном кабинете банка, говорит Аймалетдинов.
"В случае, если вам приходит оповещение о финансовых операциях, которые вы не производили — переводах или оплате товаров — незамедлительно позвоните в банк-эмитент, сообщите о списаниях и заблокируйте соответствующую карту", — советует эксперт.