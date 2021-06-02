Врачи «Плавучей поликлиники» обследовали почти тысячу человек

Врачи "Плавучей поликлиники" обследовали почти тысячу человек Медики 21-й "Плавучей поликлиники", которая стартовала 13 мая, посетили 10 населенных пунктов Молчановского и Каргасокского районов и обследовали 958 человек, в том числе 177 детей, сообщает пресс-служба областной администрации.