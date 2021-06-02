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Аналитик Аймалетдинов рассказал о популярных схемах мошенничества со счетами

Впоследствии организация заблокирует карту.
Слово и Дело
Сегодня на рынке существует специальный страховой продукт — страхование банковских карт от непредвиденных потерь.
РИА Новости
Чтобы избежать подобного сценария, рекомендуется периодически проверять свои данные в личном кабинете банка, говорит Аймалетдинов.
ПРАЙМ
"В случае, если вам приходит оповещение о финансовых операциях, которые вы не производили — переводах или оплате товаров — незамедлительно позвоните в банк-эмитент, сообщите о списаниях и заблокируйте соответствующую карту", — советует эксперт.
ПРАЙМ
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Аналитик Аймалетдинов назвал популярные схемы мошенничества с банковскими счетами

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