«Курс рубля в ближайшие пару месяцев будет очень сильно зависеть от завершения конфликта и от полноценного возобновления торгов на российском рынке с участием иностранных участников», — рассказал агентству «Прайм» Дмитрий Александров.
Как уточнил источник ТАСС в правоохранительных органах, речь идет об избиении 70-летнего ветерана ФСБ, который наклеил на машину букву Z, используемую российскими военными в ходе спецоперации на Украине.
«Минобороны России опубликовало кадры применения беспилотного летательного аппарата для корректировки огня артиллерии при уничтожении военной техники ВСУ и складов с боеприпасами в Черниговской области», — говорится в сообщении ведомства.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.