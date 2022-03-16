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Аналитик Александров назвал диапазон 105-115 рублей за доллар устойчивым

Александров назвал диапазон 105-115 за доллар «в целом устойчивым».
Московский Комсомолец
«Курс рубля в ближайшие пару месяцев будет очень сильно зависеть от завершения конфликта и от полноценного возобновления торгов на российском рынке с участием иностранных участников», — рассказал агентству «Прайм» Дмитрий Александров.
URA.Ru
Положительно на российскую валюту влияют растущее поступление экспортной выручки.
Экономика сегодня
Из минусов собеседник агентства отмечает высокую неопределенность и замороженные возможности Банка России по непосредственному участию в торгах.
ПРАЙМ

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