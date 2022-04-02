Динамика курса российской валюты к основным мировым валютам в течение апреля будет зависеть от двух важнейших факторов: ситуации вокруг боевых действий и успешности перехода, хотя бы частичного, на расчёты в рублях по газу.
Поддерживать курс рубля будут также: продажа 80 процентов выручки экспортерами, сокращение импорта, высокие комиссии за покупку валюты на бирже и запрет на продажи активов нерезидентами, заключил Александров.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил, что из-за санкционного давления Запада престиж доллара и евро сильно пошатнулся, в связи с чем увеличивается количество стран, которые переходят к расчетам в национальных валютах.
Российские войска в четверг нанесли удар по штабу обороны Харькова, уничтожены свыше 100 националистов и наемников из западных стран, заявил официальный представитель министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.