Динамика курса российской валюты к основным мировым валютам в течение апреля будет зависеть от двух важнейших факторов: ситуации вокруг боевых действий и успешности перехода, хотя бы частичного, на расчёты в рублях по газу.
Поддерживать курс рубля будут также: продажа 80 процентов выручки экспортерами, сокращение импорта, высокие комиссии за покупку валюты на бирже и запрет на продажи активов нерезидентами, заключил Александров.
День единения России и Белоруссии, который отмечается 2 апреля, достоин чести стать нерабочим днем в календаре в обеих странах, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в личном Telegram-канале.