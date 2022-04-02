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Аналитик Александров назвал факторы, которые будут влиять на курс рубля в апреле

Динамика курса российской валюты к основным мировым валютам в течение апреля будет зависеть от двух важнейших факторов: ситуации вокруг боевых действий и успешности перехода, хотя бы частичного, на расчёты в рублях по газу.
ПРАЙМ
Начальник Управления аналитических исследований ИК «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров в беседе с агентством «Прайм» назвал факторы, которые будут влиять на динамику курса рубля в апреле.
Lenta.ru
Однако, считает Александров, неопределенность настолько высока, что «делать какие-то ставки было бы очень рискованно».
Lenta.ru
Поддерживать курс рубля будут также: продажа 80 процентов выручки экспортерами, сокращение импорта, высокие комиссии за покупку валюты на бирже и запрет на продажи активов нерезидентами, заключил Александров.
РИА Новости

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Эксперт рассказал, что будет влиять на рубль в апреле
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Эксперт Александров назвал факторы, которые будут влиять на рубль в апреле
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