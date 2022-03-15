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Аналитик Александров: пока диапазон 105-115 рублей за доллар оказался в целом устойчивым

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Курс российского рубля в ближайшие пару месяцев будет определяться ситуацией в геополитике.
РЕН ТВ
"Пока диапазон 105-115 за доллар оказался в целом устойчивым", — считает он.
ПРАЙМ
Положительно на российскую валюту влияют растущее поступление экспортной выручки.
Экономика сегодня
Из минусов собеседник агентства отмечает высокую неопределенность и замороженные возможности Банка России по непосредственному участию в торгах.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Аналитик назвал устойчивый диапазон колебаний курса рубля
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