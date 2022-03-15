РИА НовостиАналитик Александров: пока диапазон 105-115 рублей за доллар оказался в целом устойчивымХорошо ли подобран заголовок?ДаНетКурс российского рубля в ближайшие пару месяцев будет определяться ситуацией в геополитике.РЕН ТВ"Пока диапазон 105-115 за доллар оказался в целом устойчивым", — считает он.ПРАЙМПоложительно на российскую валюту влияют растущее поступление экспортной выручки.Экономика сегодняИз минусов собеседник агентства отмечает высокую неопределенность и замороженные возможности Банка России по непосредственному участию в торгах.ПРАЙМЧитать далееСвернутьSIA.ruSIA.ruЭкономика сегодняИА Красная ВеснаРЕН ТВLife.ruГазета.RuПодробнее о событииАналитик назвал устойчивый диапазон колебаний курса рубляРЕН ТВ20:59Эксперт Александров: доллар до конца весны будет стоить 105-115 рублей, если не случится форс-мажораПРАЙМ19:02Самое цитируемоеЭксперт назвал коридор для рубля до конца весныНациональная служба новостей19:26Аналитик Александров назвал диапазон 105-115 рублей за доллар устойчивымМосковский Комсомолец20:56Аналитик Александров: курс доллара останется в диапазоне 105-115 рублей до конца весныЭкономика сегодня20:31Аналитик рассказал, что станет с рублем в ближайшее времяURA.Ru20:59Аналитик Александров: пока диапазон 105-115 рублей за доллар оказался в целом устойчивымРИА Новости19:15Показать ещёОценить57Поделиться