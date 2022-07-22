Будьте в Плюсе

Аналитик Алмонд сообщил о формировании антизападного альянса после визита Путина в Иран

Недавнюю поездку президента России Владимира Путина в Иран можно расценивать, как предупреждение Западу.
Российская газета
Автор считает, заявление помощника российского лидера Юрия Ушакова о планах Москвы и Тегерана вывести свои двусторонние отношения на новый уровень стратегического партнерства стало «предупреждением» для лидеров западных государств.
Lenta.ru
Аналитик предположил, что встреча лидеров России, Турции и Ирана может положить начало новому антизападному альянсу.
РИА Новости
Российский лидер вместе с президентами Ирана и Турции принял участие в трехстороннем саммите в Тегеране 20 июля.
URA.Ru

Подробнее о событии

Аналитик Алмонд: поездка Путина в Тегеран может положить начало антизападному альянсу
RT на русском22:43
DM: Европу ждут неприятности после поездки Путина в Иран
URA.Ru22:39
Аналитик Алмонд заявил о создании антизападного альянса после визита Путина в Иран
РИА Новости20:03
Аналитик Алмонд предрек Западу серьезные проблемы из-за поездки Путина в Иран
РЕН ТВ21:37
Аналитик Алмонд: встреча лидеров РФ, Турции и Ирана положила начало антизападному альянсу
Lenta.ru21:14
DM: Европу ждут неприятности из-за визита Путина в Иран — антизападный альянс
Pravda.Ru20:30
Аналитик Алмонд сообщил о формировании антизападного альянса после визита Путина в Иран
Российская газета21:57

Интересное

Сергей Астахов высказался по поводу коллег, подавшихся в эмиграцию

Сергей считает, что деятели культуры «с жиру бесятся». Астахов не понимает, почему некоторые артисты эмигрировали из России.
Вокруг ТВ17:08

Телеведущий Брилев перестал вести «Вести в субботу» и заявил об уходе из руководства ВГТРК

Известный российский телеведущий Сергей Брилев сообщил, что ушел из руководства медиахолдинга ВГТРК, где он занимал должность замдиректора по спецпроектам, и перестал вести программу «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1». Об этом он написал в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
Lenta.ru21:45

На новосибирского депутата Пирогову составили протокол за дискредитацию ВС России

Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова, которая ранее высказалась о погибших участниках спецоперации на Украине, получила в полиции административный протокол по статье о дискредитации Вооруженных Сил России вручили.
РИА Новости22:42

Вице-канцлер ФРГ счел запуск Nord Stream 2 «поднятием белого флага»

Германия выступает против ввода в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток-2», заявил ZDF вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.
РБК21:36

NBC: наемники на Украине готовятся к самоликвидации из-за мощи армии России

Зарубежные наемники, принимающие участие в боевых действиях на стороне Украины против Российской армии и бойцов Народной милиции ЛНР и ДНР, рассказали американскому телеканалу NBC, что всегда носят с собой средства для самоликвидации в страхе попасть в плен к российским военным.
РЕН ТВ18:22

Глава МI-6 Мур: из Европы выслали лишь половину российских разведчиков

Глава британской службы внешней разведки МI-6 Ричард Мур без всяких объяснений заявил, что 400 российских дипломатов, высланных из европейских стран после 24 февраля, составляют лишь половину всех российских разведчиков под дипломатическим прикрытием, сообщает газета Guardian.
РИА Новости20:06

Член ВГА Рогов призвал ООН принудить Украину к миру после атаки на Запорожскую АЭС

«ООН стоит принудить Украину к миру и остановить агрессора, в противном случае опасные провокации могут повториться и грозить техногенной катастрофой», — заявил он в беседе с «РИА Новости».
Известия22:33

ЕЦБ повысил ставку на 50 базисных пунктов впервые с 2011 года

Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил ставку на 50 базисных пунктов — до 0,5%. Повышение с таким шагом произошло впервые с 2011 года.
Коммерсантъвчера в 08:19

Аналитик Сыроваткин допустил ослабление рубля при ограничении Западом цены на нефть

Сыроваткин добавил, что новое бюджетное правило может быть сформулировано лишь после установления Западом «потолка цен» на российскую нефть.
RT на русском19:55

Производитель табака Philip Morris намерен покинуть рынок России до конца 2022 года

Крупный производитель табачной продукции Philip Morris International (PMI) планирует покинуть российский рынок до конца текущего года.
RT на русском21:03