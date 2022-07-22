Известный российский телеведущий Сергей Брилев сообщил, что ушел из руководства медиахолдинга ВГТРК, где он занимал должность замдиректора по спецпроектам, и перестал вести программу «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1». Об этом он написал в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).