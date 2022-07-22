Автор считает, заявление помощника российского лидера Юрия Ушакова о планах Москвы и Тегерана вывести свои двусторонние отношения на новый уровень стратегического партнерства стало «предупреждением» для лидеров западных государств.
Известный российский телеведущий Сергей Брилев сообщил, что ушел из руководства медиахолдинга ВГТРК, где он занимал должность замдиректора по спецпроектам, и перестал вести программу «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1». Об этом он написал в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова, которая ранее высказалась о погибших участниках спецоперации на Украине, получила в полиции административный протокол по статье о дискредитации Вооруженных Сил России вручили.
Зарубежные наемники, принимающие участие в боевых действиях на стороне Украины против Российской армии и бойцов Народной милиции ЛНР и ДНР, рассказали американскому телеканалу NBC, что всегда носят с собой средства для самоликвидации в страхе попасть в плен к российским военным.
Глава британской службы внешней разведки МI-6 Ричард Мур без всяких объяснений заявил, что 400 российских дипломатов, высланных из европейских стран после 24 февраля, составляют лишь половину всех российских разведчиков под дипломатическим прикрытием, сообщает газета Guardian.