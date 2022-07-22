"В период с 5 по 20 июля из реактивных систем залпового огня HIMARS производства США, переданных Украине, четыре пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина уничтожены высокоточным оружием наземного и воздушного базирования", - сказали в ведомстве.
Документ устанавливает временный порядок исполнения государством и резидентами обязательств по кредитам, займам и финансовым инструментам перед кредиторами из стран, совершающих в отношении России недружественные действия.
Генеральный директор Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андрей Козицын, который попал в новый санкционный список Евросоюза, принятый из-за военной операции на Украине, покинул должность, сообщается на сайте компании.