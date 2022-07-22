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Аналитик Алмонд сообщил о формировании антизападного альянса после визита Путина в Иран

Недавнюю поездку президента России Владимира Путина в Иран можно расценивать, как предупреждение Западу.
Российская газета
Аналитик предположил, что встреча лидеров России, Турции и Ирана может положить начало новому антизападному альянсу.
Украина.ру
Российский лидер вместе с президентами Ирана и Турции принял участие в трехстороннем саммите в Тегеране 20 июля.
URA.Ru
Позже Путин сообщил, что саммит глав России, Ирана и Турции по урегулированию ситуации в Сирии был полезным и содержательным.
Комсомольская правда

Подробнее о событии

Аналитик Алмонд заявил о создании антизападного альянса после визита Путина в Иран
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